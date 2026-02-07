الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
انطلاق بطولة «تحدي العقول للشطرنج» بالشارقة

انطلاق بطولة «تحدي العقول للشطرنج» بالشارقة
7 فبراير 2026 21:34

 
الشارقة (وام)

انطلقت اليوم منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج المصنف الـ 24 عالمياً و تستمر على مدار 12 مباراة.
تتضمن البطولة 4 مباريات شطرنج سريع و4 مباريات شطرنج كلاسيكي و4 مباريات شطرنج خاطف وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت البداية مع مباريات الشطرنج السريع، حيث أقيمت 4 مواجهات بين اللاعبَين أسفرت عن فوز اليونج بمباراتين مقابل فوز سالم بمباراة واحدة بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل ليتقدم اليونج برصيد 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة لسالم.
حضر ضربة البداية، عمران عبد الله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي وفيصل الحمادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، إلى جانب عدد من الشخصيات والمهتمين باللعبة.
وأكد عمران عبد الله النعيمي أن بطولة تحدي العقول تمثل حدثاً بارزاً في المشهد الرياضي، وفرصة ذهبية لمواجهة لاعبين عالميين على رقعة الأذكياء، مما يعكس حرص النادي على تقديم فعاليات عالية المستوى للارتقاء باللعبة محلياً وإقليمياً.
وتقدم النعيمي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي على دعمه المتواصل للنادي واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير أفضل الظروف التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم والاحتكاك بأعلى المستويات العالمية.

الشطرنج
نادي الشارقة للشطرنج
بطولات الشطرنج
سالم عبدالرحمن
