التشيكية بييلك تُحرز بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي (أ ف ب)

أحرزت التشيكية الشابة سارا بييلك المتأهلة من التصفيات، أول لقب في مسيرتها الاحترافية، بعد فوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 7-6 (5/7)، 6-1 في نهائي بطولة مبادلة أبوظبي للتنس فئة (500 نقطة).

وبعد مشوار شاق بدأته من التصفيات، حققت اللاعبة البالغة 20 عاماً انتصارها السابع توالياً على الملاعب الصلبة الإماراتية، في مباراة استغرقت قرابة ساعة و40 دقيقة أمام المصنفة الحادية عشرة عالمياً.

وأمضت بييلك أسبوعاً استثنائياً حتى قبل الوصول إلى النهائي في الدورة، إذ أطاحت في الدور الثاني بطلة رولان جاروس السابقة اللاتفية يلينا أوستابنكو، ثم الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة 16 عالمياً في نصف النهائي. وعند تقدّم بييلك 4-3 في المجموعة الأولى، طلبت ألكسندروفا وقتاً مستقطعاً طبياً، وتمكنت الروسية من إنقاذ كرتين لحسم المجموعة عند 6-5، لكنها عجزت عن تدارك ثالثة في الشوط الفاصل الذي انتهى 7-5 بعد أكثر من ساعة وعشر دقائق.

وفي مواجهة منافسة بدت متأثرة بالإصابة، حسمت بييلك المجموعة الثانية بسهولة في أقل من 30 دقيقة.

وستدخل التشيكية التي كان أفضل تصنيف لها حتى الآن المركز 75، قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم للمرة الأولى عقب هذا التتويج، أما ألكسندروفا، ورغم خسارتها، فستعود إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات في التصنيف العالمي المقبل.