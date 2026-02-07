الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جدول حافل بفعاليات «ألعاب الماسترز» في أبوظبي والعين

جدول حافل بفعاليات «ألعاب الماسترز» في أبوظبي والعين
8 فبراير 2026 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في يومها الثاني، مع إقامة جدول حافل بالبطولات في عدد من المنشآت الرياضية بأبوظبي والعين، حيث تنافس الرياضيين في أجواء عكست روح الرياضة التي تقوم عليها الألعاب.
وشهد اليوم الثاني إقامة منافسات ألعاب القوى في مدينة زايد الرياضية، والسباحة في المياه المفتوحة في جزيرة الحديريات، فيما احتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك منافسات تنس الريشة وكرة السلة ورفع الأثقال. وأُقيمت منافسات الجودو في «مبادلة أرينا»، والكريكيت وكرة القدم في أبوظبي للكريكيت والرياضات، إضافة إلى منافسات التجديف بقوارب الكاياك/الكانو في نادي أبوظبي البحري، والرماية في مدينة العين.
كما شهدت منافسات الاسكواش والبادل والتوجه بالبوصلة والمواي تاي والشطرنج مشاركة واسعة من رياضيين يمثّلون خلفيات وجنسيات متعددة، بما يُجسِّد الطابع الشامل للألعاب، ويعكس الشغف المشترك بالرياضة الذي يجمع المشاركين من مختلف أنحاء العالم. 
وفي منطقة أم غافة بمدينة العين، أُقيمت منافسات رياضة التّبة التراثية، في مشهد يعكس مهارات المشاركين واعتزازهم بالموروث الثقافي الوطني.
وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، استقطبت المراكز المجتمعية في أدنيك وجزيرة الحديريات أعداداً كبيرة من الزوار، حيث وفّرت مساحات تفاعلية مفتوحة لجميع الفئات العمرية. وتضمّنت هذه المراكز مناطق مخصَّصة مثل: ساحة الحركة، والحي الثقافي، والمجلس، إلى جانب أنشطة وتجارب متنوّعة بالتعاون مع الشركاء، بما أتاح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع أجواء الألعاب.

