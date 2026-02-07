الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

740 رياضياً في فعاليات «شطرنج ألعاب الماسترز» بنادي أبوظبي

740 رياضياً في فعاليات «شطرنج ألعاب الماسترز» بنادي أبوظبي
8 فبراير 2026 00:55

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية استضافة فعاليات اللعبة ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، والتي تستمر حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 740 لاعباً ولاعبة.
وأوضح النادي، في بيان له، تشكيل العديد من اللجان الفنية والتنظيمية والتحكيمية، وتجهيز منشآته ومرافقه لاستقبال المشاركين من كافة أنحاء العالم، وتوفير كافة المتطلبات التي تعزّز نجاح الحدث الكبير، ضمن ألعاب الماسترز.
وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الحرص على إخراج الفعاليات المقررة في لعبة الشطرنج بأفضل الممارسات الاحترافية، نظراً للأهمية التي يمثّلها الحدث في أرض دولة الإمارات، وأثره المُلهِم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وأشار إلى أن ألعاب الماسترز تُقدم للعالم، برؤية دولة الإمارات، تجربة رياضية مجتمعية بمنظورها الشامل، لحثّ أفراد المجتمع على المشاركة، وخوض تجربة جديدة ليس بغرض الفوز فقط، وإنما لأجل تأكيد أهمية الرياضة في حياتنا.

أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
