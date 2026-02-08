يزبيك يُهدي «جودو الإمارات» ذهبية بطولة باريس جراند سلام

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج لاعب منتخبنا الوطني للجودو محمد يزبيك بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، في افتتاح بطولة باريس جراند سلام الكبرى، التي تمثّل بداية الفعاليات بروزنامة الاتحاد الدولي للجودو لعام 2026.

وكانت البطولة قد انطلقت منافساتها، أمس الأول، بقاعة (أكور أرينا بيرسي) في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 488 لاعباً ولاعبة من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم من 78 دولة، من بينها 6 دول عربية وهي: الإمارات، مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وموريتانيا.

وجاء تتويج يزبيك بذهبية بطولة باريس جراند سلام، بعد مشوار مثير في تصفيات المجموعة الحديدية التي ضمّت بطل فرنسا والعالم جوان بنيامين غابا، الحائز على الميدالية الأولمبية في دورة باريس الماضية، وبدأ يزبيك منافسات الدور التمهيدي بالفوز على بطل أوكرانيا خالدوف سعيد، ثم اجتاز البريطاني ايراكلي جوجينا، وفي الدور ربع النهائي فاز على بطل مولدوفا عثمانوف عادل صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024.

وفي الدور نصف النهائي فاز بطلنا الذهبي على بطل فرنسا بوليمتافس ديان، وسط مؤازرة غطّت الصالة التي تتسع لأكثر من 5000 مشجّع، ليواجه بطل إيطاليا مانويل لومباردو في النهائي، وهي المباراة التي تمكّن فيها بطل الجودو الإماراتي من الضغط على الإيطالي بقوة خاطفة، مما أفقده تركيزه، بعد أن هاجمه بحركة «أو-سوتو-ماكيكومي» الأولى، ليحصل على «وازا-آري» وعشرة نقاط، ثم ما لبث أن كرّرها بعد دقيقة أخرى، فكانت الهزيمة الساحقة للبطل الإيطالي.

ومع نهاية الجولة الافتتاحية لبطولة باريس جراند سلام اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب العام برصيد 4 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، وبرصيد 6 ميداليات حلّ منتخب اليابان وصيفاً، منها ذهبية واحده وفضية، وبرصيد ذهبية واحده جاءت منتخبات أذربيجان، البرازيل، كوسوفو، ثم الإمارات في المركز السادس في الترتيب العام، والمركز الأول على مستوى المنتخبات العربية في البطولة، ورصيد وافر من نقاط التأهل إلى دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.

من جهته أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصاله بالبعثة فور انتهاء مباراة التتويج، على أن هذا الإنجاز الذهبي المشرف، ما كان له أن يتحقق، لولا دعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، والذي ساهم في ارتفاع مستوى الشباب من خلال تلك المشاركات الرياضية العالمية، وتحمُّلهم المسؤولية لتمثيل الوطن في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى.