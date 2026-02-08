الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التفريس التراثي» و«صلاحة للبوانيش» يكرمان أبطال «الماسترز» في المرفأ

«التفريس التراثي» و«صلاحة للبوانيش» يكرمان أبطال «الماسترز» في المرفأ
8 فبراير 2026 10:47

أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة منافسات سباقي التفريس التراثي وصلاحة للبوانيش الشراعية، ضمن منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وسط مشاركة واسعة من المحامل والبحّارة، وأجواء تنافسية جسّدت عمق الموروث البحري الإماراتي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وشهد سباق التفريس التراثي منافسة قوية، أسفرت نتائجها عن فوز محمل «مشاكس رقم 54» بالمركز الأول، لمالكه إدارة المواصلات - دبي، والنوخذة علي إسماعيل الحمادي، فيما حلّ محمل «اللولو رقم 16» ثانياً لمالكه والنوخذة راشد سعيد صباح الرميثي، وجاء محمل «زلال رقم 24» ثالثاً لمالكه والنوخذة صالح محمد الحمادي.
كما شهد السباق تكريم الوالد النوخذة جمعة بن حثبور الرميثي، في لفتة تنسجم مع رسالة ألعاب الماسترز، التي تؤكد أن الرياضة ثقافة وقيم ممتدة عبر مختلف المراحل العمرية، ودور الأسرة في الحفاظ على هذا الإرث ونقله بين الأجيال.
وفي سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، تُوِّج بانوش «الطف» بالمركز الأول، لمالكه والنوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، فيما حلّ بانوش «الهادي» ثانياً لمالكه والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، وجاء بانوش «مربان» ثالثاً لمالكه النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.
وقام بتكريم الفائزين كلٌّ من: سعيد خليفة المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي سالمين الظاهري، رئيس قسم الرياضات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأكد خليفة الرميثي، أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن جهود الحفاظ على الرياضات البحرية التراثية ودعم استمراريتها، وتعزيز حضورها المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في إبراز التراث الرياضي الإماراتي.

أخبار ذات صلة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
«جنانة» و«الغوص التراثي» يتوّجان الأبطال في «ماسترز أبوظبي»
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
التفريس
البوانيش الشراعية
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©