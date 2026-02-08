صفقة ليفربول الجديدة في مهب الريح!

ليفربول (رويترز)

تعرّض جيريمي جاكيه، صفقة ليفربول الجديدة، لإصابة «خطيرة» في الكتف خلال مباراة فريقه رين أمام لانس في دوري الدرجة الأولى ​الفرنسي لكرة القدم أمس السبت، مما أثار الشكوك حول جاهزية المدافع قبل ​انتقاله إلى أنفيلد في الصيف.

وانتهت ⁠المباراة بخسارة رين 3-1. وسقط جاكيه سقوطاً خطيراً في الشوط الثاني من المباراة، وبدا عليه ⁠الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.

وقال حبيب بييه، ⁠مدرب رين، للصحفيين بعد المباراة: «أصيب جيريمي في كتفه، أما عبد ​الحميد (آيت بودلال وهو لاعب رين آخر أصيب في نفس المباراة) فكانت إصابته عضلية».

وأضاف: «سنرى ما سيحدث، لكنّ إصابتيهما خطيرتان ​فعلاً».

ووافق ليفربول يوم الاثنين على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لكن المدافع البالغ من العمر 20 عاماً سيبقى ⁠مع رين حتى ​نهاية الموسم.

يستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتاً ​في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ‍مانشستر سيتي اليوم الأحد في غياب أربعة مدافعين، هم جيوفاني ليوني وجو جوميز وجيريمي فريمبونج وكونور برادلي، بسبب الإصابات.