«دولية فزاع لأصحاب الهمم» تعتمد الذكاء الاصطناعي في النسخة الـ17

«دولية فزاع لأصحاب الهمم» تعتمد الذكاء الاصطناعي في النسخة الـ17
8 فبراير 2026 12:00

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة السابعة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، «الجائزة الكبرى- دبي 2026» التي تنطلق الثلاثاء، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحليل نتائج المسابقات المختلفة، ومشاركة الروبوتات في استقبال ضيوف الحدث في قرية الفعاليات المجتمعية والتراثية، وورشاً تفاعلية للتوعية الإلكترونية، وذلك لأول مرة في بطولات فزاع الدولية.
وأوضح ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن الإمارات رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي برؤية استشرافية ومبادرات مختلفة، تعزّز قدراتها التكنولوجية والتحول الرقمي عبر القطاعات كافة.
وأشار العصيمي إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم، ولا سيما بطولات فزاع الدولية لأول مرة، يمثّل خطوةً مهمّة في الخطط والمبادرات وحيزاً كبيراً في تطوير الأدوات الرياضية المستخدمة، وصولاً إلى الهدف المنشود.
وقال: إن الذكاء الاصطناعي سينال حيزاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الطبي في مسابقات الألعاب البارالمبية، من أجل تطبيق العدالة بين جميع المشاركين.
وشدّد العصيمي على أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي في خدمة أصحاب الهمم والرياضات البارالمبية، عبر توفير أفضل الابتكارات والتقنيات، بالتعاون مع المختصين في هذا المجال، لتسهيل حياتهم وتمكينهم بصورة أفضل.
واختتم العصيمي حديثه، مؤكداً أن اهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الحدث بأصحاب الهمم، وكل تفاصيل بطولات فزاع، ظل يُمثّل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه بسقف طموحات كبير، عنوانه الإرادة والعزيمة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من جانب «القيادة الرشيدة».

ماجد العصيمي
بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم
