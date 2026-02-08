«الثلاثيات المزدوجة» في «السلة الأميركي».. يوكيتش إلى الوصافة!

لوس أنجلوس (أ ب)

حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش إنجازاً تاريخياً استثنائياً في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بتخطيه الأسطورة أوسكار روبرتسون، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للثلاثيات المزدوجة (عشر أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة) في تاريخ المسابقة.

وقاد يوكيتش فريقه دنفر نجتس للفوز على شيكاغو بولز 136 120/، ونجح النجم الصربي في تسجيل الثلاثية المزدوجة رقم 182 في مسيرته الاحترافية، بعد أن سجّل 22 نقطة واستحوذ على 14 متابعة وقدّم 17 تمريرة حاسمة، ليُصبح في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للثلاثيات المزدوجة، خلف المتصدر راسل ويستبروك صاحب 207 ثلاثيات مزدوجة.

وتُعد هذه الثلاثية المزدوجة هي الـ19 ليوكيتش في هذا الموسم والثانية له على التوالي، مما يبرهن على استمرارية تفوّقه الفني وقدرته الشاملة على التأثير في كافة جوانب اللعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ لاعبي الارتكاز.