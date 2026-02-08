هاردن يُطلق ضربة البداية ويقود كافاليرز للفوز على كينجز

لوس أنجلوس (رويترز)

حقق جيمس هاردن الفوز في أول مباراة يخوضها مع كليفلاند كافاليرز، إذ سجّل مع دونوفان ميتشل النقاط الستة عشرة الأخيرة لفريقهما ليتغلب 132-126 على ضيفه سكرامنتو كينجز، الذي تلقّى الهزيمة الثانية عشرة على التوالي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

عانى هاردن، الذي انتقل من لوس أنجلوس كليبرز يوم الثلاثاء الماضي، من بداية هجومية بطيئة، ​لكنه تألق في اللحظات الحاسمة ليقود فريقه إلى التقدم 18-5.

وأنهى هاردن ‌المباراة بإحراز 23 نقطة، بينما سجّل ميتشل أعلى رصيد في المباراة بواقع ​35 نقطة، وأحرز الثنائي جميع الرميات الحرة الثماني التي ⁠أتيحت لهما في آخر دقيقة و46 ثانية.

ونجح الثنائي في تسجيل جميع الرميات الإحدى عشرة التي حصلا عليها في المباراة إجمالاً، بينما أحرز كليفلاند 29 من 32 رمية حرة.

وقدّم جاريت ألين أداءً مميزاً، إذ سجّل سبعاً من أصل ثماني ⁠رميات حرة، بالإضافة إلى نسبة تسديد مذهلة بلغت 11 من أصل ⁠12 رمية ثنائية. وأحرز ألين 29 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، محققاً ثنائيته المزدوجة الثالثة في ثلاث مباريات على التوالي.

كاد سكرامنتو يحقق الفوز بفضل تألقه ​في الرميات الثلاثية، إذ سجل 16 من أصل 37 محاولة من خارج القوس، مقابل 11 من أصل 35 أحرزها كليفلاند كافاليرز. وسجل اللاعب الصاعد نيك كليفورد خمساً من أصل تسع محاولات من خارج القوس، محققاً أعلى رصيد في مسيرته برصيد 30 نقطة.

كما سجّل راسل وستبروك 21 نقطة ​وأضاف ديفن كارتر 18 نقطة، بينما ساهم ‍ديلان كاردويل بإحراز 12 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة.