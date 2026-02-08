الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاردن يُطلق ضربة البداية ويقود كافاليرز للفوز على كينجز

هاردن يُطلق ضربة البداية ويقود كافاليرز للفوز على كينجز
8 فبراير 2026 12:09

لوس أنجلوس (رويترز)
حقق جيمس هاردن الفوز في أول مباراة يخوضها مع كليفلاند كافاليرز، إذ سجّل مع دونوفان ميتشل النقاط الستة عشرة الأخيرة لفريقهما ليتغلب 132-126 على ضيفه سكرامنتو كينجز، الذي تلقّى الهزيمة الثانية عشرة على التوالي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
عانى هاردن، الذي انتقل من لوس أنجلوس كليبرز يوم الثلاثاء الماضي، من بداية هجومية بطيئة، ​لكنه تألق في اللحظات الحاسمة ليقود فريقه إلى التقدم 18-5.
وأنهى هاردن ‌المباراة بإحراز 23 نقطة، بينما سجّل ميتشل أعلى رصيد في المباراة بواقع ​35 نقطة، وأحرز الثنائي جميع الرميات الحرة الثماني التي ⁠أتيحت لهما في آخر دقيقة و46 ثانية.
ونجح الثنائي في تسجيل جميع الرميات الإحدى عشرة التي حصلا عليها في المباراة إجمالاً، بينما أحرز كليفلاند 29 من 32 رمية حرة.
وقدّم جاريت ألين أداءً مميزاً، إذ سجّل سبعاً من أصل ثماني ⁠رميات حرة، بالإضافة إلى نسبة تسديد مذهلة بلغت 11 من أصل ⁠12 رمية ثنائية. وأحرز ألين 29 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، محققاً ثنائيته المزدوجة الثالثة في ثلاث مباريات على التوالي.
كاد سكرامنتو يحقق الفوز بفضل تألقه ​في الرميات الثلاثية، إذ سجل 16 من أصل 37 محاولة من خارج القوس، مقابل 11 من أصل 35 أحرزها كليفلاند كافاليرز. وسجل اللاعب الصاعد نيك كليفورد خمساً من أصل تسع محاولات من خارج القوس، محققاً أعلى رصيد في مسيرته برصيد 30 نقطة.
كما سجّل راسل وستبروك 21 نقطة ​وأضاف ديفن كارتر 18 نقطة، بينما ساهم ‍ديلان كاردويل بإحراز 12 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة.

أخبار ذات صلة
«الثلاثيات المزدوجة» في «السلة الأميركي».. يوكيتش إلى الوصافة!
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
دوري السلة الأميركي
جيمس هاردن
لوس أنجلوس كليبرز
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©