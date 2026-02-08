تيجري يدفع ريفر بليت نحو العاصفة

بوينس آيرس (د ب أ)

انفرد فريق تيجري بصدارة المجموعة الثانية من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بفضل فوزه الكاسح على مضيفه ريفر بليت 4/1 في المرحلة الرابعة. دخل تيجري المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عبر تياجو سيراجو، قبل أن يضيف دافيد روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بهدفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتكب أنيبال مورينو خطأً فادحاً استغله إيجناسيو روسو ليسجل الهدف الثالث، ثم عاد اللاعب نفسه ليختتم رباعية فريقه في الدقيقة 68، بينما سجّل لاوتارو ريفيرو هدف ريفر بليت الوحيد في الدقيقة 89.

تسببت هذه الهزيمة، وهي الأولى لريفر بليت على ملعبه بأربعة أهداف منذ عشر سنوات، في حالة من الغضب العارم بين الجماهير، التي أطلقت صافرات الاستهجان ضد اللاعبين، خاصة مع استمرار صيام المهاجمين ماكسي سالاس وفاكوندو كوليديو عن التهديف لفترات طويلة.

وارتقى تيجري بهذا الفوز إلى صدارة المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ريفر بليت صاحب المركز الرابع.

وفي ملعب سيليندرو دي أفيلانيدا، استعاد راسينج كلوب إتزانه وحقق فوزاً ثميناً على أرخنتينوس جونيورز بنتيجة 2/1، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية عصفت بالفريق في الجولات الماضية. ونجح توماس كونيتشني وسانتياجو سولاري في تسجيل هدفي الفوز، في حين سجل إريك جودوي الهدف الوحيد لأرخنتينوس جونيورز الذي كان يخوض اللقاء بسجل خال من الهزائم.

وحصد راسينج أول ثلاث نقاط له، ليتقدم للمركز الحادي عشر في المجموعة الثانية وتوقف رصيد أرخنتينوس عند خمس نقاط في المركز السابع.

وانفرد ديفنسا إي خوستيسيا بصدارة المجموعة الأولى بفضل فوزه المثير على ملعب نيولز أولد بويز 3/ 2.

بدأ ديفنسا المباراة بقوة هائلة مستغلاً حالة الارتباك الواضحة في الخطوط الخلفية لأصحاب الأرض، حيث تمكن المهاجم خوان باوتيستا ميريتيلو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 بعد هفوة دفاعية فادحة، ثم عاد اللاعب ذاته ليعزز التقدم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل ديفنسا سيطرته ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 عن طريق أيرتون بورتيلو. وحاول نيولز أولد بويز العودة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل ماتياس كوكارو وأوسكار سالومون هدفين للفريق. وارتقى ديفنسا إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد ثمان نقاط وظل نيولز أولد بويز في قاع الترتيب بنقطة واحدة.