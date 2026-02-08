66 ميدالية تضع الإمارات بالمركز الثالث في ختام «بارالمبية غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

اختتمت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم مشاركتها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة- مسقط 2026، بحلولها في المركز الثالث على جدول الترتيب العام للميداليات، برصيد 66 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و22 فضية و26 برونزية.

وجاءت جمهورية العراق في صدارة الترتيب العام برصيد 92 ميدالية، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 80 ميدالية، فيما أكدت الإمارات حضورها القوي بين نخبة منتخبات غرب آسيا، من خلال أداء متميز عبر مختلف الألعاب، عكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الدولة ومستوى الإعداد الفني والبدني للاعبين.

وشهدت حصيلة منتخبنا الوطني تنوعاً لافتاً في مختلف الألعاب، حيث تصدّرت ألعاب القوى قائمة الإنجازات برصيد 9 ميداليات ذهبية و12 فضية و16 برونزية، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز مصادر التفوق الإماراتي في البطولة. كما حقق منتخب الدراجات الهوائية واليدوية حضوراً قوياً بحصده 4 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، فيما سجّل منتخب رفع الأثقال حضوره عبر مجموعة من الإنجازات، حيث تُوج البطل البارالمبي محمد خميس خلف بذهبية فئة وزن 92 كجم، وأضاف عبدالله النقبي ذهبية فئة 107 كجم، فيما أحرز سيف الزعابي ذهبية فئة وزن 71 كجم. كما حقق أحمد خميس البلوشي الميدالية الفضية في فئة وزن فوق 107 كجم، وعلى صعيد فئة الإناث أحرزت هيفاء النقبي برونزية فئة وزن 62 كجم، فيما حصلت موزة الزيودي على برونزية فئة وزن 54 كجم.

وفي منافسات البوتشيا، واصل أبطال الإمارات تألقهم بحصد ذهبيتين وفضية واحدة، بينما أضاف منتخب الريشة الطائرة إلى الرصيد العام ميداليتين فضيتين وبرونزيتين. وعلى صعيد الألعاب الفردية الأخرى، تُوج منتخب كرة الطاولة بميدالية برونزية، في حين حقق منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة إنجاز الميدالية الفضية.

واختتم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية مشاركته بحصاد مميز من الميداليات في سباقات الفردي العام، حيث تُوِّج اللاعب ذياب المهيري بذهبية فئة C5، وأضاف اللاعب أحمد النعيمي ذهبية فئة H3، فيما جاءت الميداليات الفضية عبر اللاعبين حسين المازم (H3)، وسعيد الظاهري (H4)، وأحمد البدواوي (C5)، بينما حقق اللاعبان سالم الجنيبي (C3) وعبدالله البلوشي (C4) الميداليتين البرونزيتين، ليؤكد منتخب الدراجات حضوره القوي حتى ختام المنافسات.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة الدعم المستمر الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في دولة الإمارات، والعمل المتكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور الإماراتي في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها الألعاب الآسيوية البارالمبية باليابان.