الإمارات تسيطر على فئة السيدات في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة لافتة بلغت 1625 متسابقاً ومتسابقة من 55 جنسية مختلفة، في واحدة من أكبر نُسخ البطولة من حيث عدد المشاركين.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات المعتمدة، حيث توزّع المشاركون بواقع 1100 من فئة الرجال، و100 من كبار المشاركين، و130 من فئة الناشئين، و170 من فئة السيدات، و125 من فئة الناشئات، إلى جانب منافسات إسقاط الصحون، في مشهد عكس اتساع قاعدة ممارسة هذه الرياضة التراثية وتزايد الإقبال عليها من مختلف الشرائح العمرية.

وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين الراميات لتحقق الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، عبر فاطمة خالد المنهالي التي حلت بالمركز الأول في فئة السيدات، بعدما حققت العلامة 79 بالإضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ست مرات، وجاءت ثانية فاطمة عليان الشامسي بـ 77 والعلامة «إكس» مرة واحدة، وبالمركز الثالث ونوي محمد الكتبي بالعلامة 76 والعلامة «إكس» أربع مرات.

وفي منافسات الناشئات، حققت سلطنة عُمان المراكز الثلاثة الأولى من خلال بلقيس سالم الدرعية، بالعلامة 77 والعلامة «إكس» 3 مرات، تلتها بالمركز الثاني شما خميس المقبالية بالعلامة 76 والعلامة «إكس» 3 مرات، وبالمركز الثالث بلقيس سالم المعمري بالعلامة 76 والعلامة «إكس» مرة واحدة.