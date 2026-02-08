الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تسيطر على فئة السيدات في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

الإمارات تسيطر على فئة السيدات في بطولة فزاع للرماية بالسكتون
8 فبراير 2026 13:30

دبي (الاتحاد)
انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة لافتة بلغت 1625 متسابقاً ومتسابقة من 55 جنسية مختلفة، في واحدة من أكبر نُسخ البطولة من حيث عدد المشاركين.
وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات المعتمدة، حيث توزّع المشاركون بواقع 1100 من فئة الرجال، و100 من كبار المشاركين، و130 من فئة الناشئين، و170 من فئة السيدات، و125 من فئة الناشئات، إلى جانب منافسات إسقاط الصحون، في مشهد عكس اتساع قاعدة ممارسة هذه الرياضة التراثية وتزايد الإقبال عليها من مختلف الشرائح العمرية.
وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين الراميات لتحقق الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، عبر فاطمة خالد المنهالي التي حلت بالمركز الأول في فئة السيدات، بعدما حققت العلامة 79 بالإضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ست مرات، وجاءت ثانية فاطمة عليان الشامسي بـ 77 والعلامة «إكس» مرة واحدة، وبالمركز الثالث ونوي محمد الكتبي بالعلامة 76 والعلامة «إكس» أربع مرات.
وفي منافسات الناشئات، حققت سلطنة عُمان المراكز الثلاثة الأولى من خلال بلقيس سالم الدرعية، بالعلامة 77 والعلامة «إكس» 3 مرات، تلتها بالمركز الثاني شما خميس المقبالية بالعلامة 76 والعلامة «إكس» 3 مرات، وبالمركز الثالث بلقيس سالم المعمري بالعلامة 76 والعلامة «إكس» مرة واحدة.

أخبار ذات صلة
معرض الصحة العالمي 2026 ينطلق في مدينة إكسبو اليوم
منصور بن محمد يشهد منافسات اليوم الثاني لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية
بطولة فزاع للرماية
السكتون
دبي
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©