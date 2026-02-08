ليفربول ومان سيتي.. قمة خارج الحسابات

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول صاحب المركز السادس ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في قمة الجولة الخامسة والعشرين، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

ولطالما كانت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على مدار العقد الماضي، المباراة الأبرز في جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شكّلت المواجهة بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا واحدة من أعظم المنافسات في حقبة البريميرليج.

لكن هذا الموسم ربما لا يكون الصدام الذي كان عليه في السابق، حيث عانى ليفربول من موسم كارثي في الدفاع عن لقبه، ويحتل المركز السادس، متأخراً بفارق 17 نقطة عن أرسنال. في المقابل يدخل مان سيتي المباراة متأخراً بـ9 نقاط عن المتصدر أرسنال.

وتغلّب ليفربول على مان سيتي ذهاباً وإياباً، الموسم الماضي، في طريقه للفوز بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى سيتي لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على ليفربول في الدوري لأول مرة منذ موسم 1936-1937.

وتشير توقعات أوبتا إلى أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 43%. في المقابل، تبلغ احتمالية فوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد 30.3%، بينما تبلغ احتمالية التعادل 26.7%.

ويملك مانشستر سيتي فرصة ضئيلة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تبلغ 5.9% فقط، ورغم تأكيد جوارديولا على أن الوقت المتبقي من الموسم كافٍ، إلا أنه يجب عليهم استغلال الفرص المتاحة لتقليص الفارق مع أرسنال.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة من آخر 22 مباراة خاضها على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد فوزهم الساحق 3-0 على ملعب الاتحاد في نوفمبر الماضي، يتطلع السيتي إلى تحقيق أول فوز ذهاباً وإياباً على ليفربول في الدوري منذ موسم 1936-1937، وهو الموسم الذي حقق فيه السيتي آخر فوزين متتاليين على ليفربول.

وفي الواقع، كان آخر فريق هزم ليفربول مرتين دون أن تهتز شباكه في نفس موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هو وستهام يونايتد في موسم 2015-2016.

ورغم أن تراجع مستوى ليفربول في بداية هذا الموسم قد قضى فعلياً على فرصه في الدفاع عن لقبه (فقد خسر ليفربول مباريات في البريميرليج أكثر من أي ناد آخر من الجولة السادسة إلى الجولة الثانية عشرة - 7 مباريات، فوز واحد، 6 هزائم)، إلا أنه أثبت صعوبة هزيمته منذ ذلك الحين، وفي الواقع، منذ الجولة الثالثة عشرة، لم يخسر أي فريق مباريات أقل منه (12 مباراة، 5 انتصارات، 6 تعادلات، هزيمة واحدة).

وفي الوقت نفسه، لم يفُزْ سوى ليفربول (9 انتصارات) ومانشستر يونايتد (7 انتصارات) بمباريات خارج أرضه ضد حامل لقب البريميرليج، أكثر من مانشستر سيتي (6 انتصارات)، الذي فاز في 5 من آخر 6 مباريات من هذا القبيل (خسارة واحدة).