الشِّباك النظيفة.. أرسنال يكافح لتحطيم رقم يونايتد التاريخي

الشِّباك النظيفة.. أرسنال يكافح لتحطيم رقم يونايتد التاريخي
8 فبراير 2026 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)
«الهجمات تحسم المباريات، والدفاعات تحسم الألقاب».. مقولة اشتُهر بها السير أليكس فيرجسون، ويعرف مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري الكثير عن حصد الألقاب، فقد فاز الاسكتلندي بـ13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة تدريبه في أولد ترافورد.
وليس سراً أن بناء خط دفاع قوي يُعد ركيزة أساسية لأي فريق ناجح، وهو ما يملكه أرسنال حالياً، حيث لديه أفضل خط دفاع في العالم، وجمع ميكيل أرتيتا فريقاً يضم نخبة من المدافعين الموهوبين، وهذا بلا شك أبرز نقاط قوة أرسنال، المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب البريميرليج.
ويُعد كلٌّ من ويليام ساليبا، وجابرييل، ويورين تيمبر من أفضل المدافعين في العالم، وقد حافظ أرسنال على نظافة شباكه في 22 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها هذا الموسم.
ولا يزال بإمكان فريق أرتيتا خوض أكثر من 20 مباراة أخرى هذا الموسم، لكن تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات سيتطلب جهداً جباراً.
فيما يحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي بعد حفاظه على نظافة شباكه في 36 مباراة من أصل 66 مباراة خلال موسم 2008/ 2009، أي ما يزيد على 50%، وكان موسماً تاريخياً لليونايتد، حيث تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ويهيمن تشيلسي على قائمة العشرة الأوائل بفضل دفاعه المنيع، الذي كان سر نجاحه في العقد الأول من الألفية الثانية، بقيادة جون تيري، حافظ تشيلسي على نظافة شباكه في 34 مباراة خلال موسم 2004/ 2005، وهو الموسم الأول لجوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج.
كما يحمل تشيلسي الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف المستقبلة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استقبلت شباكه 15 هدفاً فقط خلال موسم 2004/ 2005، ويكمل ليفربول المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 33 مباراة خلال موسم 2005/ 2006.
ولا يزال أرسنال بعيداً عن هذه الفرق، لكن من الممكن أن يصعد بقائمة العشرة الأوائل، نظراً لتميزه الدفاعي.

