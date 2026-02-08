الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنفاق أندية البريميرليج بآخر 5 سنوات.. والسيتي في المركز السابع

إنفاق أندية البريميرليج بآخر 5 سنوات.. والسيتي في المركز السابع
8 فبراير 2026 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)
حقق مانشستر سيتي نجاحاً باهراً في السنوات الخمس الماضية، فمنذ بداية موسم 2021/ 22، فاز سيتي بـ8 ألقاب، من بينها 3 ألقاب في البريميرليج ولقب في دوري أبطال أوروبا، كما أنفق السيتي مبالغ طائلة لتحقيق هذا النجاح، بالطبع، لكن اتضح أن 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت مبالغ أكبر خلال نفس الفترة. وبيب جوارديولا يدرك هذه الحقيقة جيداً. 
وفي حديثه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، عن صافي إنفاق مان سيتي في المواسم الخمسة الماضية، قال جوارديولا مازحاً: «أشعر ببعض الحزن والاستياء لأننا نحتل المركز السابع. أريد أن نكون في المركز الأول». 
وأضاف: «لكن كما فزنا في الماضي لأننا أنفقنا الكثير، الآن يتعين على 6 فرق الفوز بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد لأنها أنفقت أكثر في السنوات الخمس الماضية. هذه حقائق، وليست مجرد رأي». 
وتابع: «بإمكانك إبداء رأيك، كما تقول إنك تلعب جيداً أو سيئاً ضد توتنهام، يمكننا الاتفاق أو الاختلاف. لكنها حقائق. حظاً موفقاً للفرق الستة التي تسبقنا في صافي الإنفاق خلال السنوات الخمس الماضية. هيا بنا. أنا أنتظر»، وإذاً، ما هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أنفقت أموالاً أكثر من مانشستر سيتي خلال تلك الفترة؟ 
حيث بلغ صافي إنفاق سيتي في السنوات القليلة الماضية -397.78 مليون إسترليني. وارتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث تعاقد النادي مع أنطوان سيمينيو مقابل 62.5 مليون إسترليني ومارك جيهي مقابل 20 مليون إسترليني.
وهذا أقل من إجمالي ليفربول البالغ -423.75 مليون إسترليني، حيث أنفق مبالغ طائلة هذا الموسم، وحطّم رقمه القياسي في الانتقالات مرتين، الأولى لضم فلوريان فيرتز، والثانية لضم ألكسندر إيزاك.
فيما أنفقت أندية نيوكاسل يونايتد (-430.61 مليون إسترليني)، وتوتنهام (-578.86 مليون إسترليني)، وتشيلسي (-662.04 مليون إسترليني) أموالاً أكثر من مان سيتي في السنوات القليلة الماضية.
ولم يتجاوز أي نادٍ في عالم كرة القدم صافي إنفاق أرسنال في موسم 2025/ 26، ويبدو أن هذا الإنفاق كان في محله، حيث يتصدر النادي البريميرليج. لكن صافي إنفاق مان يونايتد منذ موسم 2021/ 22 يفوق بقليل إنفاق أرسنال، لم يحقق الشياطين الحمر سوى القليل جداً مقابل ذلك.
فيما يوجد 13 نادياً أنفقت صافياً أقل من سيتي خلال السنوات الخمس الماضية. نادٍ واحد فقط حقق صافي إنفاق إيجابي خلال تلك الفترة وهو برايتون، حيث اكتسب النادي سمعة في السنوات الأخيرة بفضل شرائه لاعبين شباب مغمورين بأسعار زهيدة، ثم بيعهم بمبالغ طائلة. 
أكثر 10 أندية إنفاقاً في البريميرليج منذ 2021 
1- مانشستر يونايتد: -684.61 مليون إسترليني
2- أرسنال: -675.77 مليون إسترليني
3- تشيلسي: -662.04 مليون إسترليني
4- توتنهام: -578.86 مليون إسترليني
5- نيوكاسل يونايتد: -430.61 مليون إسترليني
6- ليفربول: -423.75 مليون إسترليني
7-مانشستر سيتي: -397.78 مليون إسترليني
8-نوتنجهام فورست: -328.86 مليون إسترليني
9-وستهام يونايتد: -317.1 مليون إسترليني
10-كريستال بالاس: -201.47 مليون إسترليني

 

