الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يستقبل أول أهداف ميسي في 2026!

برشلونة يستقبل أول أهداف ميسي في 2026!
8 فبراير 2026 14:36

جواياكيل (أ ف ب)
سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي هدفه الأول لعام 2026، في لقاء ودي أقيم السبت في الإكوادور ضد الفريق المحلي برشلونة (2-2) ضمن جولة إنتر ميامي الأميركي في أميركا اللاتينية.
وأشعل قائد المنتخب الأرجنتيني حماس آلاف المشجعين في ملعب مونومنتال في جواياكيل، أحد أكثر الموانئ خطراً على ساحل المحيط الهادئ والذي انتشر فيه نحو 700 عسكري لتأمينه.
وفي الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 31، افتتح ميسي التسجيل بهدفه الأول لهذا العام، وسط هتافات الجماهير في ثالث محطات جولته الإقليمية مع فريقه إنتر ميامي.
وبعد مراوغته لوكا سوسا وبرايان كارابالي، سدد ابن الـ 38 عاماً كرة يسارية متقنة، لم ينجح الحارس الفنزويلي خوسيه دافيد كونتريراس في صدها.
ثم تألق اللاعب رقم 10 بتمريرة ساحرة مكّنت المهاجم الأرجنتيني-المكسيكي خرمان بيرتيراميه من التسجيل بدوره، من دون أن يمنع ذلك المضيف الإكوادوري من خطف التعادل.
وقبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الأميركي في 21 فبراير، يخوض إنتر ميامي بقيادة المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو جولة تشمل البيرو وكولومبيا والإكوادور وبورتوريكو.
وانضم ميسي إلى الدوري الأميركي في يوليو 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وجدد عقده مع إنتر ميامي في أكتوبر الماضي حتى 2028.
ولم يحسم ميسي بعد قراره بشأن التواجد في مونديال 2026 (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تدافع الأرجنتين عن اللقب الذي أحرزته عام 2022 في قطر.
وفي حال قرر المشاركة، ستكون النهائيات الأميركية الشمالية المغامرة السادسة الأخيرة لميسي في كأس العالم مع بلاده، التي تبدأ حملة الدفاع عن لقبها في 16 يونيو أمام الجزائر في كانساس سيتي.

أخبار ذات صلة
برشلونة يتحدى «ثُنائي مدريد» لخطف «الإنجاز» غير المسبوق
جراحة تهدد مشاركة تير شتيجن في «مونديال 2026»
برشلونة
ليونيل ميسي
ماسكيرانو
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©