ميثاء بنت محمد تقود الإمارات إلى نصف نهائي «دبي الذهبية للبولو»

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات، إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية للبولو 2026 المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، عقب الفوز على فريق الحبتور «العنيد» بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ووفق قرعة البطولة من المقرر أن يلعب فريق الإمارات بصفته صاحب المركز الثاني مع فريق بنجاش ثالث الترتيب عقب نهاية الدور التأهيلي، بينما يلتقي فريق ذئاب دبي المتصدر للترتيب مع فريق جهانجيري «الرابع».

ويلتقي فريق الحبتور صاحب المركز الخامس وفريق غنتوت صاحب المركز السادس على كأس الترضية في المباراة التي تسبق المباراة النهائية.

وكانت مباراة الإمارات والحبتور الأكثر إثارة بسبب قوة الفريقين، حيث وضح التركيز الشديد على فريق الإمارات الراغب في المنافسة على اللقب، خصوصاً أن صعوده يعني إقصاء صاحب اللقب.

بينما لعب فريق الحبتور بقوة، خشية الابتعاد عن المنافسة، ليتبادل الفريقان تسجيل الأهداف.

وتقدم الإمارات بفارق هدفين في الشوط الثاني وضاعف من جهوده لتصل النتيجة إلى خمسة أهداف مقابل هدف، وفي الشوط الرابع ينجح فريق الحبتور في تقليص الفارق، منهياً الشوط بنتيجة سبعة أهداف للإمارات مقابل خمسة له، وفي الشوط الخامس والأخير وبرغم تسجيل كل فريق منهما هدفين، إلا أن فريق الإمارات أوقف زحف الحبتور نحو التعادل.

وشهدت المباراة الثانية تأهل فريق بنجاش على حساب فريق جهانجيري، بعد أن فاز عليه بنتيجة 10 أهداف مقابل ثمانية، في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها بسبب حرص وحذر الفريقين على نيل بطاقة التأهل.