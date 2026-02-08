بطولة «الإمارات والكويت إخوة للأبد» للشطرنج تنطلق غداً بالعين

العين (وام)

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة "الإمارات والكويت - إخوة للأبد" للشطرنج الكلاسيكي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 12 فبراير الجاري بمقره في منطقة العين، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى، بنظام 7 جولات.

وأشار النادي في بيان له إلى تشكيل العديد من اللجان الفنية والتنظيمية للحدث، واعتماد القوائم النهائية المشاركة بعد اكتمال إجراءات التسجيل للاعبين واللاعبات.

وقال هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، إن البطولة تمثل رسالة محبة للأشقاء في الكويت، في إطار حرص النادي على تنظيم فعاليات متنوعة تعزز أهمية الرياضة ودورها المحوري في المجتمع.