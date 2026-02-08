الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة «الإمارات والكويت إخوة للأبد» للشطرنج تنطلق غداً بالعين

بطولة «الإمارات والكويت إخوة للأبد» للشطرنج تنطلق غداً بالعين
8 فبراير 2026 15:06

العين (وام)
أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة "الإمارات والكويت - إخوة للأبد" للشطرنج الكلاسيكي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 12 فبراير الجاري بمقره في منطقة العين، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى، بنظام 7 جولات.
وأشار النادي في بيان له إلى تشكيل العديد من اللجان الفنية والتنظيمية للحدث، واعتماد القوائم النهائية المشاركة بعد اكتمال إجراءات التسجيل للاعبين واللاعبات.
وقال هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، إن البطولة تمثل رسالة محبة للأشقاء في الكويت، في إطار حرص النادي على تنظيم فعاليات متنوعة تعزز أهمية الرياضة ودورها المحوري في المجتمع.

أخبار ذات صلة
«العين للشطرنج» يشارك في «ألعاب الماسترز أبوظبي»
90 لاعباً في بطولة مدارس «العين للشطرنج»
الإمارات والكويت إخوة للأبد
نادي العين للشطرنج
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©