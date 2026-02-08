الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» يتوج بـ «ذهبية وفضية» في «الماسترز»

«أبوظبي لرفع الأثقال» يتوج بـ «ذهبية وفضية» في «الماسترز»
8 فبراير 2026 15:58

أبوظبي (الاتحاد)
توج لاعبا نادي أبوظبي لرفع الأثقال باولا جارسيا وحسن الكثيري بميداليتين ذهبية وفضية في «ألعاب الماسترز- أبوظبي 2026»، التي تقام منافساتها مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتمكن الثنائي في الوصول إلى منصة التتويج بعد أن تربعت جارسيا على المركز الأول في منافسات وزن 63 كجم، والكثيري على المركز الثاني في وزن 71 كجم، ليهديا النادي إنجازاً يضاف لما تحقق قارياً وعربياً وإقليمياً.
وهنأ عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اللاعبين وشكرهما على التميز في هذا المحفل العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد مشاركة قياسية وتنظيماً احترافياً عالمياً، وتفاعلاً مجتمعياً يعزز نشر الرياضة وجعلها سلوكاً مجتمعياً.
وقال المنصوري: سعداء بأن يكون نادينا متواجداً في هذا الحدث العالمي بلاعبين، وبوصولهما إلى منصة التتويج، وسعداء أكثر بالأثر الإيجابي الذي تحدثه «ألعاب الماسترز» على الرياضة بشكل عام وعلى رفع الأثقال على وجه الخصوص.
من جهته عبر حسن الكثيري عن فرحته بحصوله على «فضية» في «الماسترز» التي تعتبر أول بطولة يشارك فيها، وتقدم بالشكر إلى أسرة النادي على رعايته وصقل موهبته ومنحه الفرصة ليتطور في هذه الرياضة.
وكانت فرحة باولا جارسيا كبيرة بحصولها على الميدالية الذهبية، مؤكدة أن تصدرها المشهد ثمرة للدعم الذي وجدته من النادي، ووعدت بتحقيق المزيد في الاستحقاقات المقبلة.

