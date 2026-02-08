ناجلسمان ينقب عن حارس بعد جراحة تير شتيجن

برلين (د ب أ)

يحضر جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم اليوم الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم، لمراقبة أداء الحارس أوليفر باومان عن كثب، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بفرص تعافي مارك أندريه تير شتيجن من إصابته الأخيرة.

وأعلن جيرونا الإسباني خضوع حارسه الألماني لعملية جراحية ناجحة، مؤكداً أن مسألة عودته للملاعب ستعتمد كلياً على وتيرة استجابته لبرنامج التأهيل. وتعرض تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عاماً، لإصابة في الفخذ خلال مباراة جيرونا ضد ريال أوفيدو في 31 يناير الماضي، بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق الإسباني معارا من برشلونة.

واتخذ الحارس الألماني خطوة الإعارة بحثاً عن وقت أطول للمشاركة بصفة أساسية لضمان مكانته كحارس أول للماكينات، خاصة بعد غيابه لعدة أشهر بسبب جراحة في الظهر أجراها في شهر يوليو الماضي. وتهدد هذه الانتكاسة الجديدة، التي قد تمتد لعدة أشهر، مشاركة تير شتيجن في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبناء على ذلك، سيعيد ناجلسمان تركيزه نحو أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، الذي سبق له تعويض غياب تير شتيجن في جميع مباريات تصفيات كأس العالم خلال الخريف الماضي. كما يبرز اسم المخضرم مانويل نوير 39 عاماً، حارس بايرن ميونيخ المتوج بمونديال 2014، والذي يشارك أساسياً في مباراة اليوم أمام هوفنهايم، حيث بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بعودته للمنتخب رغم تأكيده المستمر حتى الآن على استبعاد فكرة العودة عن الاعتزال الدولي.