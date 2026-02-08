خيتافي يعود للانتصارات بثنائية في ألافيس بالدوري الإسباني



مدريد (د ب أ)



وضع خيتافي حداً لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول في المسابقة منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر تقريباً.

وحقق خيتافي فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح لويس فاسكيز التسجيل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف زميله ماورو أرامباري الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء. وأصبح هذا هو أول فوز لخيتافي في البطولة منذ 28 نوفمبر الماضي، حينما تغلب بهدف على ضيفه إليتشي. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد خيتافي إلى 26 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة أمام ألافيس، صاحب المركز الحادي عشر مؤقتاً.