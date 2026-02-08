الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حميد محراب بطلاً لـ «آسيوية الماسترز» للدراجات

حميد محراب بطلاً لـ «آسيوية الماسترز» للدراجات
8 فبراير 2026 19:43

 
القصيم (وام)

توج دراج المنتخب الوطني حميد محراب بلقب بطل آسيا بعد فوزه بالمركز الأول، في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، ضمن منافسات البطولة الآسيوية للدراجات المقامة حالياً في القصيم بالمملكة العربية السعودية حتى 13 فبراير الجاري وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين في القارة.
سجل محراب حضوراً لافتاً في السباق بعد أداء قوي وحاسم مكنه من اعتلاء منصة التتويج ونيل الميدالية الذهبية.
وحققت موزة سالم المنصوري المركز الثاني في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، لتحصد فضية آسيا وتتوج بلقب وصيفة القارة، وتشارك الإمارات في البطولة ببعثة تضم نخبة من الدراجين في فئات النخبة وتحت 23 سنة والشباب والماسترز.

