البحرينية صفاء الدوسري تحصد ذهبية البندقية في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)



اختُتمت منافسات الرماية ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بإقامة مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار، التي جرت اليوم في ميدان الرماية بنادي الذيد، وشهدت منافسة قوية حتى الرميات الأخيرة.

ونجحت الرامية البحرينية صفاء محمد الدوسري، لاعبة نادي الرفاع، في انتزاع الميدالية الذهبية بعد أداء ثابت في النهائي، مسجّلة 247.9 نقطة، لتتقدّم بفارق نقطتين عن الرامية الكويتية مريم محمد أرزوقي، لاعبة نادي الرماية الكويتي، التي حلّت في المركز الثاني ونالت الفضية بمجموع 245.9 نقطة، وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب الرامية الإماراتية فاطمة عبيد السويدي بعد أن أنهت المنافسة بمجموع 223.7 نقطة.

وعلى صعيد منافسات الفرق، تصدّرت راميات نادي الرفاع البحريني الترتيب، عبر الثلاثي صفاء محمد الدوسري، نوف خليل الدوسري، ومروة حمد العميري، بمجموع نقاط بلغ 1852.1 نقطة. وحلّ فريق نادي الرماية الكويتي في المركز الثاني، ممثلاً بالراميات ريتاج أحمد الزيادي، مريم محمد أرزوقي، وفجر صالح الضبيب، بمجموع 1847.3 نقطة، فيما جاء نادي الرمي الرياضي القطري ثالثاً عبر المها مشعل آل علي، دلال محمد القبيسي، وفاطمة عبدالرحمن بمجموع 1843.7 نقطة.

وقام بتتويج الفائزات في منافسات الفردي والفرق كلٌّ من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وعبدالعزيز محمد العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، إلى جانب حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ومحمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، وعدد من ممثلي شركاء الدورة.