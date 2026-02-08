منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة



دبي (الاتحاد)



اختُتمت اليوم في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة السابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس تنامي قاعدة اللعبة وتقدمها في الدولة.

وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي الشباب A (16 - 17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث أظهرت النزالات استعداداً كبيراً لدى اللاعبين وقدرة عالية على التعامل مع مجريات النزال بثبات وتركيز، بما يعكس تطور المستوى الفني لدى الأندية والأكاديميات.

وأكدت منافسات البطولة، على مدار يوميها، جودة العمل الفني في إعداد اللاعبين من خلال برامج تدريبية متكاملة تجلت بوضوح في الأداء، وأسهمت في تعزيز جاهزية المشاركين للاستحقاقات المقبلة، ضمن رؤية الاتحاد الرامية إلى ترسيخ بيئة تنافسية نموذجية تدعم تطور اللعبة على مختلف المستويات.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن البطولة قدمت مؤشراً واضحاً على التطور الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيراً إلى أن ما تم متابعته خلال يومي المنافسات يعكس حجم الجهد الذي تبذله الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وفق برامج منهجية تنعكس نتائجها داخل المنافسات.

وأضاف: «كان الحضور العائلي في المدرجات لافتاً، ويؤكد ارتباط الأسرة بمسيرة أبنائها الرياضية، مما يسهم في تحفيز اللاعب، وتعزيز ثقته بنفسه، حيث يمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه، وهو جانب نحرص على حضوره في أجواء هذه البطولات. كما تمثل البطولة محطة مهمة لمتابعة مستويات اللاعبين وقياس تطور أدائهم في بيئة تنافسية، بما يدعم جهود الاتحاد في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الدولة بكفاءة في الاستحقاقات المختلفة».

وقال عبيد خميس علي الكعبي، رئيس مركز وزارة الداخلية للفنون القتالية، إن البطولات التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تمثل نموذجاً مهماً في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو تطوير وصقل قدراتهم بدنياً وذهنياً، معرباً عن شكره للاتحاد على هذا الدور المتواصل في تنظيم فعاليات تسهم في بناء جيل رياضي واعٍ.

وأكد أن إقبال الشباب على هذه البطولات يعكس توجهاً إيجابياً باستثمار الوقت، حيث يجد الأبناء في الرياضة بيئة حقيقية لتطوير مهاراتهم وصقل شخصياتهم. وأضاف أن حضور الأسر في المدرجات يمثل دعماً معنوياً مهماً يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويجسد دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه المسيرة.

من جانبه، قال المدرب فهد عبدالستار الفهد، مدرب وإداري المراحل السنية في نادي شباب الأهلي، إن منافسات الشباب A والكبار جسّدت نضجاً واضحاً في الأداء، حيث أبدى اللاعبون قدرة أكبر على التحكم بإيقاع النزال واستثمار نقاط القوة بفعالية، مؤكداً أن هذا المستوى من الانضباط الفني والبدني يعكس التطور المتواصل للبطولة من نسخة إلى أخرى، ويجعلها محطة حقيقية لقياس تقدم اللاعبين عملياً في بيئة احترافية مميزة.

بدوره، أكد اللاعب عبدالله المرزوقي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المشارك في فئة الشباب A، أن البطولة تمثل محطة أساسية في برنامج إعداده للاستحقاقات المقبلة، لا سيما البطولات العالمية، لما توفره من نزالات قوية تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية في أجواء تنافسية عالية، مشيراً إلى قوة المنافسات وتقارب المستويات وارتفاع الإيقاع داخل النزال، بما يتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على تنفيذ خطط اللعب بدقة تحت الضغط، ومؤكداً أن حضور الأسر في المدرجات يمنح اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً يعزز الثقة بالنفس، ويدعم تقديم أفضل أداء.