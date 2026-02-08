نجل ولي عهد الفجيرة يتوج أبطال كأس العرب للتايكواندو بالفجيرة

الفجيرة (وام)

شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العرب للتايكواندو التي تستضيفها الإمارة برعاية سمو ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي، والمصنفة من عيار G1 لغاية 9 فبراير الحالي، بمشاركة عربية واسعة.

وتوَّج الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعبون واللاعبات، وبالروح الرياضية العالية التي سادت المُنافسات.

وأسفرت مواجهات اليوم الثاني المخصصة لفئة الشباب والآنسات عن النتائج التالية: في فئة الذكور وزن تحت 45 كجم فاز بالميدالية الذهبية مشاري بامسعود من السعودية، وبالميدالية الفضية البحريني حسين أحمد، وبالبرونزية أثير الصقور ودانيل الحسامي من الأردن.

وفي وزن تحت 48 كجم، فاز بالميدالية الذهبية السعودي عبدالله الشهراني، وبالميدالية الفضية التونسي محمد ارسلين، وبالميدالية البرونزية ياسين حسن ويحيى حازم من مصر، وفي وزن تحت 51 كجم فاز بالميدالية الذهبية مالك مكراني من تونس، وبالميدالية الفضية المصري يوسف كمال، وبالميدالية البرونزية ياسيني محمد من تونس والعماني راشد البلوشي.

وفي وزن تحت 55 كجم حصل على الميدالية الذهبية التونسي أسامة جليدة، وعلى الفضية آدم الحسناوي من تونس، وعلى الميدالية البرونزية عوني البيشي ومحمد صالح من السعودية، وفي وزن تحت 59 كجم فاز بالميدالية الذهبية عبدالله عبد العزيز من الإمارات، وبالميدالية الفضية حيدر رزاقيوي من تونس، وبالميدالية البرونزية ناصر المهيري وعبدالله أنس من الإمارات.

وفي وزن تحت 63 كجم فاز بالميدالية الذهبية المغربي عبد الجليل بن سيد، وبالميدالية الفضية ايلي الحايك من لبنان، وبالميدالية البرونزية آدم أبو النادي من الأردن والسعودي عبدالله البوعينين، وفي وزن تحت 68 كجم فاز بالميدالية الذهبية المغربي يحيى الدحباني، والفضية المصري عمر عبد العظيم والبرونزية زيد العريدي من الأردن والإماراتي يوسف محمد.

وفي وزن تحت 73 كجم، فاز بالميدالية الذهبية الأردني عمار حمور، والفضية المصري ياسين الطوخي، والبرونزية المغربي رياني الصديق والأردني ليث التعمري، وفي وزن تحت 78 كجم فاز بالميدالية الذهبية عبدالله فرارجة من فلسطين، وبالفضية العراقي زيد كرار، وبالبرونزية آدم سعد من سوريا والمصري أحمد عفيفي.

وفي وزن فوق 78 كجم فاز بالميدالية الذهبية الأردني عمر الحيفاوي، وبالفضية عمار عثمان من الإمارات، وبالبرونزية علي المداوي من السعودية والمغربي محمد الجعفوفي.

وأسفرت جاءت نتائج فئة البنات على النحو التالي: في وزن تحت 42 كجم فازت بالميدالية الذهبية هند أسامة من الإمارات، وبالفضية خديجة عمراني من المغرب، وبالبرونزية سارة السيوري من الأردن والعراقية جنة حسين.

وفي وزن تحت 44 كجم فازت بالميدالية الذهبية الأردنية غرام محمود، وبالفضية ريفان خدام من الأردن، وبالبرونزية الجوهرة الدوسري من السعودية والإماراتية جودي وليد، وفي وزن تحت 46 كجم فازت بالميدالية الذهبية رانيا رياح من المغرب، وبالفضية غزل بايام من الإمارات، وبالبرونزية السعودية مريم محمد والتونسية أبرار جبيلي.

وفي وزن تحت 49 كجم فازت بالميدالية الذهبية التونسية سارة سلمي، وبالفضية العراقية آية أحمد، وبالبرونزية لجين فتحي من مصر والتونسية وفق حمدي، وفي وزن تحت 52 كجم فازت بالميدالية الذهبية فدي فؤاد من عمان، والفضية سلمى أحمد من الإمارات، وبالبرونزية عائشة عايني من تونس والمصرية جمانة رجب.

وفي وزن تحت 55 كجم فازت بالميدالية الذهبية شهد مالك من المغرب، وبالفضية أنجيلا الشعاوي من لبنان، وبالبرونزية الفلسطينية تالين رائد والاماراتية شمى السويدي.



مشاركة قياسية



تتواصل منافسات البطولة غداً في يومها الختامي، حيث تُقام المواجهات النهائية وتتويج الأبطال، إيذاناً باختتام نسخة مميزة شهدت مشاركة عربية متنوعة ومستويات فنية عالية.