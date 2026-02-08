سيتي يكسب ليفربول بثنائية في «قمة مجنونة»



لندن (د ب أ)



واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في سباق المنافسة الساخن بينهما على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وقلب سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه ليفربول، إلى انتصار ثمين 2 - 1 في اللحظات الأخيرة، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ25 للمسابقة.

وعلى ملعب «آنفيلد»، تقدم المجري دومينيك سوبوسلاي لمصلحة ليفربول في الدقيقة 74، فيما تعادل بيرناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، ثم منح النرويجي إرلينج هالاند النقاط الثلاث للفريق السماوي، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وأصبح هذا هو أول هدف يسجله هالاند في معقل ليفربول بقميص مانشستر سيتي. وأنهى ليفربول المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد سوبوسلاي في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، مع تبقي 13 مرحلة على نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.