الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النهضة العُماني يحرز لقب بطولة «التبّة» في «ألعاب الماسترز»

النهضة العُماني يحرز لقب بطولة «التبّة» في «ألعاب الماسترز»
8 فبراير 2026 22:59

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
«جنانة» و«الغوص التراثي» يتوّجان الأبطال في «ماسترز أبوظبي»


أحرز فريق النهضة العُماني لقب منافسات رياضة «التبّة» التراثية، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، بعد فوزه في النهائي مساء اليوم على فريق شرطة أبوظبي بنتيجة 4- 3، بميدان «التبّة» في منطقة أم غافة بالعين.
وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوز فريق النهضة العُماني على فريق أم غافة 6-4، وفريق شرطة أبوظبي على فريق الصاروج 10-2.
توج الفائزين معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسيف بن مفتاح النيادي رئيس لجنة التبة، وعايض حمد الأحبابي، مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، أن النجاح الكبير للفعاليات في ميدان أم غافة، والحضور الكبير من مختلف الفئات المجتمعية، دافعاً كبيراً للعمل، وتبني الخطط الاستراتيجية للوصول باللعبة إلى أفضل نطاق من الممارسة على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
شرطة أبوظبي
أم غافة
سلطان النيادي
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©