خيول الإمارات تتألق في جولة الجياد العربية بالدوحة



الدوحة (وام)



حققت خيول الإمارات إنجازات لافتة وسيطرة ميدانية واضحة خلال مشاركتها في الجولة الثانية من «جولة الجياد العربية»، التي اختتمت فعالياتها، أمس، في الحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توجت الخيول الإماراتية بسلسلة من الألقاب والمراكز الأولى.

وتصدر مربط دبي للخيول العربية المشهد بانتزاعه 5 كؤوس ملونة، منها 3 كؤوس ذهبية جاءت عبر المهر بعمر سنة «دي يمان»، والمهرة «دي روي»، والفحل «دي شهار»، بالإضافة إلى تحقيق الفرس «دي ودي» للكأس الفضية، ونال المهر «دي مزيون» الكأس البرونزية.

كما شهدت المنافسات تألقاً لبقية المرابط الإماراتية، حيث أحرزت المهرة «ع ج سجيل» لمربط عجمان الكأس البرونزية، وتوج الفحل «إي إس حرير» لمربط الإمارات بالكأس الفضية، فيما نال المهر بعمر سنة «أي إس غانم» لمربط إمارا الكأس البرونزية.

وعلى صعيد جوائز الإنتاج، توجت الفرس «دي ضايرة» (من إنتاج مربط دبي والمملوكة لمربط المرقاب القطري) بالكأس الذهبية للأفراس، ونالت الفرس «دي بيسان» (من إنتاج مربط دبي والمملوكة لمربط الشقب القطري) الكأس البرونزية.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الفوز بالمركز الأول في بطولة عالمية قوية يعكس المكانة الرفيعة للمربط وريادته، وقال إن الحفاظ على الصدارة يمثل مسؤولية كبيرة، لا سيما في ظل المنافسة القوية ومشاركة نخبة الإنتاج العالمي.