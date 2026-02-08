الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة وشباب الأهلي في مواجهات سعودية نارية

الشارقة في مواجهة صعبة أمام الدحيل (أرشيفية)
9 فبراير 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
الشارقة والدحيل.. قمة خليجية في «النخبة الآسيوية»
الوحدة والأهلي السعودي.. صراع القوة وفض الشراكة في «الأبطال»


يخوض ثلاثي دوري أدنوك للمحترفين، الوحدة وشباب الأهلي والشارقة، اختبارات متفاوتة ضمن الجولة السابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مساء اليوم، حيث يستقبل الوحدة ضيفه الأهلي السعودي، فيما يواجه شباب الأهلي الهلال السعودي، ويحل الشارقة ضيفاً على الدحيل القطري.
ويستقبل الوحدة ضيفه الأهلي السعودي في الساعة 17:45 على استاد آل نهيان، بينما يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي عند 20:00 على استاد راشد في دبي، وفي التوقيت ذاته يواجه الشارقة مضيفه الدحيل القطري على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 18 نقطة كاملة من 6 مباريات، يليه تراكتور بـ14 نقطة، ثم الأهلي والوحدة بـ13 نقطة لكل منهما، وشباب الأهلي بـ10 نقاط، والاتحاد بـ9 نقاط، والدحيل والشارقة بـ7 نقاط، والغرافة بـ6 نقاط، والسد بـ5 نقاط، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط، علماً بأن أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي ضمنت التأهل رسمياً إلى دور الـ16.
ويدخل الوحدة مواجهة قوية أمام ضيفه الأهلي السعودي، وسط تذبذب في نتائجه المحلية، إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، متأخراً بفارق 8 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي.
وعلى الصعيد القاري، قدّم «العنابي» مستويات لافتة على أرضه، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، حيث يعني الفوز اليوم تسجيل رقم قياسي جديد، إلى جانب فض الشراكة مع الأهلي السعودي في عدد النقاط، وضمان مركز متقدم في مرحلة الدوري، بما يجنّبه مواجهة أحد عمالقة القارة في الدور المقبل.

الوحدة
شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي السعودي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©