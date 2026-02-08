الوحدة وشباب الأهلي في مواجهات سعودية نارية

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬



يخوض ثلاثي دوري أدنوك للمحترفين، الوحدة وشباب الأهلي والشارقة، اختبارات متفاوتة ضمن الجولة السابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مساء اليوم، حيث يستقبل الوحدة ضيفه الأهلي السعودي، فيما يواجه شباب الأهلي الهلال السعودي، ويحل الشارقة ضيفاً على الدحيل القطري.

ويستقبل الوحدة ضيفه الأهلي السعودي في الساعة 17:45 على استاد آل نهيان، بينما يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي عند 20:00 على استاد راشد في دبي، وفي التوقيت ذاته يواجه الشارقة مضيفه الدحيل القطري على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 18 نقطة كاملة من 6 مباريات، يليه تراكتور بـ14 نقطة، ثم الأهلي والوحدة بـ13 نقطة لكل منهما، وشباب الأهلي بـ10 نقاط، والاتحاد بـ9 نقاط، والدحيل والشارقة بـ7 نقاط، والغرافة بـ6 نقاط، والسد بـ5 نقاط، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط، علماً بأن أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي ضمنت التأهل رسمياً إلى دور الـ16.

ويدخل الوحدة مواجهة قوية أمام ضيفه الأهلي السعودي، وسط تذبذب في نتائجه المحلية، إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، متأخراً بفارق 8 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي.

وعلى الصعيد القاري، قدّم «العنابي» مستويات لافتة على أرضه، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، حيث يعني الفوز اليوم تسجيل رقم قياسي جديد، إلى جانب فض الشراكة مع الأهلي السعودي في عدد النقاط، وضمان مركز متقدم في مرحلة الدوري، بما يجنّبه مواجهة أحد عمالقة القارة في الدور المقبل.