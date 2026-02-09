«جنانة» و«الغوص التراثي» يتوّجان الأبطال في «ماسترز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة منافسات سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وسباق الغوص التراثي، اللذين أُقيما ضمن منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وسط أجواء تنافسية عكست مكانة الرياضات البحرية التراثية وحضورها المتجدد، حيث أقيمت بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأسفرت نتائج سباق الغوص التراثي عن فوز أحمد الشحي بالمركز الأول، فيما حلّ عمر عبد الله العريمي في المركز الثاني، وجاء يعقوب يوسف الحمادي ثالثاً.

وفي سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، أحرز المركز الأول محمل «طوفان 21» لمالكه حمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة أحمد المرزوقي، وجاء ثانياً محمل «داحس 18» لمالكه والنوخذة عبد الرحمن المرزوقي، فيما حلّ ثالثاً محمل «زلزال 125» لمالكه والنوخذة عبد الله مروان المرزوقي.

وشهد ختام السباقين تتويج الفائزين بحضور عدد من المسؤولين، حيث قام الوالد النوخذة محمد صابر المزروعي بتكريم الأبطال في لفتة تجسّد رسالة ألعاب الماسترز الهادفة إلى تعزيز مشاركة كبار السن وترسيخ قيم الاستمرارية والعطاء، إلى جانب حضور سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي سالمين الظاهري، رئيس قسم السباقات التراثية في المجلس، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، وخليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية النادي.

وأكدت المنافسات الدور المهم للرياضات البحرية التراثية في تعزيز الهوية الوطنية، وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات للمشاركة في بطولات تجمع بين الأصالة وروح التحدي، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تعكس احترافية العمل الرياضي في إمارة أبوظبي.