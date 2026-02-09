الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جودو الإمارات» يضيف فضية جديدة في باريس جراند سلام

«جودو الإمارات» يضيف فضية جديدة في باريس جراند سلام
9 فبراير 2026 09:57

أبوظبي (الاتحاد)
أضافت إليزا ليتيف «21 عاماً»، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية الفضية لوزن تحت 78 كجم، ليصبح رصيد منتخبنا في ختام بطولة باريس جراند سلام الكبرى ميداليتين ذهبية وفضية، بعد أن حقق لاعبنا محمد يزبيك، أمس الأول في افتتاح البطولة، الميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، ليحافظ منتخبنا على صدارته للمنتخبات العربية في البطولة، فيما تقدّمنا للمركز الخامس في الترتيب العام، بجانب حصيلة مميزة من نقاط التأهل إلى دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.
وقد جاء تتويج لاعبتنا الشابة بالميدالية الفضية بعد تصفيات مثيرة ومرهقة، بدأتها بالفوز على اللاعبة البريطانية المصنفة الخامسة إيما ريد، ثم واصلت انتصاراتها على حساب الكوبية القوية كاردونا ليانيت، وبعدها تجاوزت الفرنسية أودري تشيوميو في لقاء جماهيري مثير أمام بطله العالم السابقة، لكن إليزا ليتيف استطاعت أن تُسكت الصالة بفوزها المستحق، لتواصل مشوارها في الدور قبل النهائي بالفوز على المصنفة الأولى الألمانية أوليك آنا مونتا بنتيجة 11/10، بعد لقاء متكافئ حبس الأنفاس حتى في الثواني الأخيرة.
الفوز الصعب أهَّل لاعبة منتخبنا للمباراة النهائية للمجموعة الحديدية لمواجهة بطلة العالم وبطلة أولمبياد باريس 2024، الإيطالية أليس بيلاندي، إلا أن العقوبة المبكرة بالبطاقات الصفراء المتتالية وفي الدقائق الأولى من المباراة الحاسمة، أثّرت على أدائها، مما أعطى الأفضلية للاعبة الإيطالية التي حصدت أول ميدالية ذهبية لبلدها في بطولة باريس الكبرى، فيما نالت إليزا ليتيف الفضية الغالية، لتؤكد أنها على موعد مع التألق في البطولات القادمة، اقتراباً من دورة لوس أنجلوس.
من جهته أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالنتائج الإيجابية لمنتخب الإمارات في بطولة باريس، والتي وضعته في صدارة الدول العربية والمركز الخامس في الترتيب العام. وأضاف: «لقد تمّت الموافقة لمشاركة المنتخب الأول في بطولة طشقند جراند سلام للجودو المقامة خلال الفترة من 27 فبراير الحالي، وحتى الأول من مارس المقبل بثلاثة لاعبين وهم محمد يزبيك وناجي يزبيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).

