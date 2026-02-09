«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة المقرر إقامة نسخته الـ19 يوم السبت المقبل، والذي يحظى هذا العام بمشاركة كوكبة من ألمع وأبرز نجوم اللعبة في العالم، وفي مقدمتهم العدّاء الكيني جيفري كامورور بطل العالم لثلاث مرات، إلى جانب الإثيوبية أبابيل دشانه، حاملة الرقم القياسي العالمي السابقة للسيدات، وكلاهما من الفائزين السابقين بسباق نصف ماراثون رأس الخيمة في عامي 2013 و2020 على التوالي.

ويُعد كامورور واحداً من أعظم عدّائي نصف الماراثون في التاريخ، إذ حقق ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في بطولة العالم لنصف الماراثون أعوام 2014 و2016 و2018، كما فاز بلقب بطولة العالم للعدو الريفي مرتين، وحقق الفوز في ماراثون نيويورك في مناسبتين (2017 و2019).

وجاءت انطلاقة كامورور الحقيقية عندما فاز بنصف ماراثون رأس الخيمة عام 2013، محطِّماً رقمه الشخصي بأكثر من نصف دقيقة، مسجّلاً 58:54 دقيقة. وبعد ستة أعوام، حطّم الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون بزمن 58:01 دقيقة في كوبنهاجن، ليصبح بذلك ثامن أسرع عدّاء نصف ماراثون في التاريخ، والأسرع على قائمة المشاركين في سباق رأس الخيمة.

وعلى غرار كامورور، تُعد الإثيوبية أبابيل دشانه واحدة من نجمات ألعاب القوى على المستوى العالمي، حيث قدّمت أداءً استثنائياً في نسخة 2020 من نصف ماراثون رأس الخيمة، وسجَّلت رقماً قياسياً عالمياً قدره 64:31 دقيقة، متفوّقة على نخبة عالمية من العدّاءات، ومحسّنة الرقم القياسي السابق بمقدار 20 ثانية.

بدأت دشانه مسيرتها الدولية في سن 19 عاماً عام 2011 عندما شاركت ضمن فريق القوات المسلحة. واحتلت المركز التاسع في نهائي سباق 10,000 متر في بطولة العالم بموسكو عام 2013، وأنهت سباق 5,000 متر في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بالمركز الرابع عشر.

وإلى جانب نصف ماراثون رأس الخيمة، فازت دشانه بنصفي ماراثون إسطنبول وبوينس آيرس، كما صعدت إلى منصات التتويج في ماراثونات بوسطن وشيكاغو ونيويورك.

وبعد إنجازها القياسي العالمي قبل ستة أعوام، عادت دشانه إلى رأس الخيمة مرتين إضافيتين، حيث لم تكمل السباق في عام 2022، قبل أن تحل وصيفة في عام 2024 بزمن سريع بلغ 65:44 دقيقة.

ومنذ انطلاقه لأول مرة عام 2007، أثبت سباق رأس الخيمة أنه واحد من أسرع سباقات نصف الماراثون على الساحة الدولية. وستُقام نسخة هذا العام مجدداً على جزيرة المرجان، مع تنظيم أربعة سباقات لمسافات مختلفة.

وبالإضافة إلى نجوم الصف الأول مثل كامورور ودشانه في السباق الرئيسي، سيشهد نصف ماراثون رأس الخيمة مشاركة واسعة في سباقات 2 كم و5 كم و10 كم المصاحبة.