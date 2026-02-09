60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

تنطلق، غداً «الثلاثاء»، النُّسخة السابعة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2026»، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثّلون 56 دولة يتنافسون في مسابقات المضمار 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر والوثب الطويل، فيما تشمل مسابقات الميدان الجُلة والقرص والصولجان والرمح والقفز العالي.

ويحمل 60 لاعباً ولاعبة طموحات منتخبنا في ظل رفع المنتخبات المشاركة جاهزيتها لخوض تحدي نسخة دبي، التي تُعد ضمن المحطات المهمة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».

واختبر منتخبنا جاهزيته لفزاع من خلال مشاركته الأخيرة في دورة غرب آسيا البارالمبية «مسقط 2026»، حيث تصدّرت ألعاب القوى قائمة إنجازات أبطالنا برصيد 9 ميداليات ذهبية و12 فضية و16 برونزية.

ويسعى أبطالنا لتحقيق أرقام تأهيلية لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «اليابان 2026»، فيما يتطلع عدد من اللاعبين الشباب للاحتكاك بمدارس مختلفة، بما يُحقق المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته أكد عبدالله المشراوي، مدرب اللاعب محمد يوسف، ممثّل منتخبنا في فئة الجري بالكراسي المتحركة، جاهزيته لخوض تحدي فزاع، بعد نجاحه في حصد ذهبيتي وفضيتي دورة غرب آسيا الأخيرة، وخاصة أن نسخة دبي تُعد ضمن برنامجه الإعدادي لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان.

وقال: إن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية المُلقاة على عاتقهم من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات.

من ناحية أخرى أكد ضاري نصار البطي، لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى، جاهزية أبطال الكويت للمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد رقماً مهماً في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية، مشيراً إلى أن قائمة اللاعبين تضم 23 لاعباً هدفهم التأهل إلى النسخة الجديدة لألعاب آسيا.