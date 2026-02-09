الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»

دبي (الاتحاد)

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح كبير منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي استقطبت أكثر من 135 صياداً، منهم 2 من العنصر النسائي، من مختلف الجنسيات، في أكبر تجمُّع من نوعه لهذا النوع من الصيد، المتخصص في صيد الأسماك لفئتي الكنعد والسكل، وبجوائز مالية تبلغ 195 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز عينية أخرى.

وأقيمت المنافسات وسط تنافس كبير والتزام متميز بالقواعد من المشاركين، مما عزّز من الروح الرياضية والتجمُّع في هذه المناسبة الرياضية الرائعة، قبل أن تُقام مراسم التتويج في اليوم الختامي.

وعلى صعيد النتائج جاء التفوق إماراتياً في المراكز الثلاثة الأولى للفئتين، وحقق خلفان راشد الزيودي المركز الأول في منافسات سمك الكنعد، وذلك باصطياده سمكة بلغ وزنها 35 كجم وبطول 161 سم، وجاء في المركز الثاني عمر أحمد الشامسي بسمكة وزنها 29.85 كجم وبطول 149 سم، فيما جاء سالم راشد الزيودي في المركز الثالث بسمكة وزنها 26.95 كجم وبطول 150 سم.

وفي فئة سمك السكل، حقق علي سعيد المزروعي المركز الأول، باصطياده سمكة وزنها 26.95 كجم، وطول 130 سم، يليه مبارك سالم المنصوري بسمكة وزنها 25.90 كجم وطول 125 سم، وجاء حمد عبدالله علي في المركز الثالث بسمكة وزنها 17 كجم وطول 109.

على صعيد آخر، أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن اعتماد 13 فبراير الجاري موعداً لإقامة منافسات الجولة الثانية لمسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، وذلك على شاطئ جبل علي بدبي.