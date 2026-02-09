الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ريد يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولف

ريد يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولف
9 فبراير 2026 12:45

دبي (الاتحاد)
اعتلى الأميركي باتريك ريد صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة قطر ماسترز التي اختُتمت الأحد في نادي الدوحة للجولف، ليحقق اللاعب لقبه الثاني خلال 3 أسابيع فقط هذا الموسم 2026، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في يناير الماضي في نادي الإمارات للجولف.
وأنهى ريد المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين عن الإسكتلندي كالوم هيل الذي حقق 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب الأميركي 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» إلى 2259 نقطة.
واللافت في تألق ريد أنه إلى جانب الفوز بهذين اللقبين في دبي والدوحة، فإنه حل وصيفاً في بطولة بابكو إنرجيز البحرين الأسبوع الماضي في المنامة، في أداء متسق وقوي للغاية من اللاعب الطامح أن يصبح أول أميركي يتوج بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد منذ تسميته ب «السباق إلى دبي» في عام 2009.
ويُعد هذا اللقب الخامس في مسيرة ريد في جولة دي بي ورلد منذ بداية احترافه الجولف في عام 2011، وهو الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقاً لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب «السباق إلى دبي»، وهو الذي حصد انتصاره الرابع على التوالي كبطل الموسم في عام 2025، والسابع بالمجمل في مسيرته.
وتعد بطولة قطر ماسترز، البطولة الرابعة في «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وتتواصل بإقامة بطولات في كينيا وجنوب أفريقيا.
وبحسب روزنامة الموسم الجديد ل «السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

