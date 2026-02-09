«غطاريف الهمة».. قصص تُلهم العالم في ألعاب «الماسترز أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تقدّم مشاركة فريق «غطاريف الهمة»، التابع للجمعية الوطنية للتصلُّب المتعدّد، نموذجاً إنسانياً ورياضياً متكاملاً، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، حيث تمتزج روح التحدي بقيم الوعي المجتمعي، وتتحول المنافسات إلى منصة مُلهمة تؤكد أن الرياضة أسلوب حياة، ورسالة أمل، وأداة فاعلة للتمكين.

ويحضر الفريق بقوة في جزيرة الحديريات ونادي أبوظبي للرياضات المائية، من خلال مشاركات متنوعة في سباقات الجري والدراجات والسباحة، إلى جانب وجوده التفاعلي في ساحة الحركة المصاحبة للحدث، والتي تُشكّل مساحة مجتمعية نابضة بالحيوية والتفاعل، ويهدف هذا الحضور إلى تسليط الضوء على أهمية الحركة اليومية في تحسين جودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد، وكسر الصور النمطية المرتبطة بالمرض.

ويضم «غطاريف الهمة» نخبة من اللاعبين واللاعبات، يجمعهم الإيمان بأن التشخيص ليس نهاية الطريق، بل بداية مسار جديد أكثر وعياً وقوة، ويخوض أعضاء الفريق منافساتهم بشغف لافت، حاملين رسالة واضحة مفادها أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، ويدعم الاستقرار الذهني، ويعزّز الثقة بالنفس.

ويبرز من بين المشاركين المواطن الإماراتي محمد الحربي، الذي يخوض سباق الطريق لمسافة 80 كيلومتراً، مُجسِّداً رحلة شخصية تحوّل فيها ركوب الدراجات إلى مساحة توازن واستعادة للذات، مؤكداً أن الدعم الأسري والالتزام بنمط حياة نشط شكّلا نقطة تحوّل في تجربته مع المرض.

كما تُمثِّل المواطنة أميرة الجابري قصة إصرار مُلهمة، حيث تعود إلى المنافسات من بوابة السباحة، مستعيدةً شغفها الرياضي، ومثبتةً أن الإرادة قادرة على تجاوز التحديات الجسدية.

ويشارك المصري محمد سليم في سباق الطريق لمسافة 2.5 كيلومتر، مؤكداً أن المشاركة بحدّ ذاتها انتصار شخصي ورسالة دعم لكل متعايش مع التصلّب المتعدد، أما الإيرلندية ديبورا دن فتخوض تحدي 40 كيلومتراً بروح إيجابية ترى في الرياضة مفتاحاً للاستقرار النفسي والجسدي، في حين يُجسّد الفرنسي سيريك ديورلو وزوجته ماري ميّو معنى الشراكة الأسرية، من خلال مشاركتهما معاً في منافسات السباحة، في صورة تعكس قوة الدعم العائلي.

وتشارك الفلسطينية لين المسعود في سباق نصف الماراثون، مؤكدة أن الرياضة المجتمعية قادرة على جمع قصص مختلفة تحت مظلة واحدة، عنوانها التحدي والأمل والعمل الجماعي.

وتأتي مشاركة «غطاريف الهمة» في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 لتؤكد أن الحدث لا يقتصر على التنافس الرياضي، بل يتجاوز ذلك ليكون منصة جامعة للقِيم الإنسانية، والتكافل المجتمعي، ونشر الوعي الصحي، في انسجام مع رؤية أبوظبي التي تضع الإنسان في قلب التنمية، والرياضة في صميم أسلوب الحياة.

فريق «غطاريف الهمة» في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

أميرة الجابري: سباق 100 متر حرة/ 12 فبراير «نادي أبوظبي للرياضات المائية»

محمد الحربي: سباق الطريق لمسافة 80 كم/ 14 فبراير «جزيرة الحديريات»

سيرك وماري ميّو: 50 متر صدر و100 متراً حرة/ 12 و13 فبراير «نادي أبوظبي للرياضات المائية»

محمد سليم: سباق الطريق لمسافة 2.5 كم/ 15 فبراير «جزيرة الحديريات»

ديبورا دن: سباق 40 كم/ 14 فبراير «جزيرة الحديريات»

لين المسعود: نصف ماراثون 21 كم/ 15 فبراير «جزيرة الحديريات»