الرياضة

28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»

28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
9 فبراير 2026 12:21

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لتسجيل مشاركة خاصة في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي.
ويبدأ 28 لاعباً مشاركاتهم في 5 رياضات هي ألعاب القوى، والبولينج، والسباحة، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وذلك في إطار تعزيز الدمج الرياضي، وإتاحة آفاق أوسع للتفاعل الدولي أمام اللاعبين، بما يدعم تبادل الخبرات وترسيخ قيم المشاركة والتمكين عبر الرياضة.
كما شهدت مراسم حفل الافتتاح مشاركة لاعبَين من الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن موكب أعلام الرياضة، هما صالح المري وعلياء المهيري، حيث حملا أعلام الرياضات التي يمثّلانها، في لحظة رمزية تعبر الانتماء وروح الإنجاز
وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يسعدنا المشاركة في فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تستضيف الإمارات أول نسخة منها في المنطقة، في محطة رياضية تعكس مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرياضة الدامجة. وتمثّل مشاركة 28 لاعباً من أصحاب التحديات الذهنية والنمائية في خمس رياضات مختلفة تأكيداً على قوة لاعبينا، وقدرتهم على التنافس، وروحهم العالية التي يجسّدونها في كل مضمار وملعب، ونتطلع إلى أداء مشرف يعبّر عن جاهزيتهم والتزامهم».
وأضاف: «مشاركة لاعبينا في حفل الافتتاح تمثّل لحظة فخر حقيقية، تعكس ما يتمتعون به من عزيمة وإصرار، وتؤكد أن الرياضة مساحة جامعة تفتح آفاق التفاعل الدولي. ونواصل التزامنا بتوفير بيئة داعمة تمكّن اللاعبين من تطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم، وترسّخ ثقافة الدمج الرياضي في المجتمع، بما يعزّز حضور دولة الإمارات كنموذج عالمي في تمكين أصحاب الهمم عبر الرياضة».
وصرّح صالح المري، لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي لإصحاب الهمم، المشارك في منافسات رياضة البولينج الفردي والزوجي: «مشاركتي في ألعاب الماسترز أبوظبي تُمثّل لحظة فخر كبيرة لي، وفرصة لأمثل رياضة البولينج والأولمبياد الخاص الإماراتي بكل اعتزاز. أتطلّع لتقديم أداء يعكس الجهد والتدريب الذي بذلناه، وللاستمتاع بتجربة رياضية مميزة». 
ومن جهتها قالت اللاعبة علياء المهيري، لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي دولفين، والتي تخوض سباقات 50 متراً حرة و50 متر فراشة في الفئة العمرية 25 – 29 سنة (سيدات): «مشاركتي في حفل الافتتاح شرف كبير لي، وتشجيع لمواصلة التحدي في رياضة السباحة. أشعر بالفخر لتمثيل الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأتطلّع إلى المنافسة بروح إيجابية وتحقيق أفضل ما لدي».
وتُعد ألعاب الماسترز العالمية البطولة الرئيسية التي تنظّمها رابطة ألعاب الماسترز، أكبر فعالية دولية متعددة الرياضات للمشاركة المجتمعية في العالم، تقام كل أربع سنوات، وتستقطب عشرات الآلاف من اللاعبين في كل نسخة.

