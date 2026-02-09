الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي

هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
9 فبراير 2026 12:23

لندن (د ب أ)
عاش النجم النرويجي إيرلينج هالاند ليلة استثنائية في ملعب «أنفيلد»، بعد أن قاد مانشستر سيتي لعودة درامية مثيرة أمام ليفربول، محوِّلاً تأخر فريقه بهدف إلى فوز قاتل بنتيجة 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 74 بواسطة دومينيك سوبوسلاي، ثم عادل بيرناردو سيلفا الكفة لمانشستر سيتي، قبل أن يظهر هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليسجل ركلة الجزاء التي منحت فريقه الانتصار، وسط احتفالات جنونية من الجماهير.
وعقب المباراة، لم يستطع هالاند إخفاء مشاعره الجيّاشة تجاه هذا السيناريو المثير وقال للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «شعور لا يُصدّق! شعور لا يُصدق عندما سجّل برناردو، كنت أتمنى أن يحتفل أكثر قليلاً، لكنه كان يريد هدفاً آخر، وهذا ما أحببته، في النهاية هي مشاعر لا توصف». وأشار القناص النرويجي إلى أن عقلية القائد بيرناردو سيلفا كانت الشرارة التي أشعلت الرغبة في الفوز لدى الجميع، مؤكداً أن الفريق لم يذهب إلى هناك للاكتفاء بنقطة التعادل. وبالحديث عن اللحظة الأصعب في المباراة، وهي ركلة الجزاء الحاسمة، اعترف هالاند بحجم الضغوط التي واجهها، قائلاً: «كنت متوتراً جداً قبل تنفيذ ركلة الجزاء مباشرة، كل تفكيري كان في وضع الكرة داخل الشِّباك، وهو ما لم أتمكن من فعله في مباراة الذهاب على أرضنا، لذلك كنت أتدرب عليه، أنا سعيد فقط لأنني سجلت». ولم ينس إيرلينج هالاند الإشادة بالدور البطولي لحارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي أنقذ الفريق من تعادل محقق في الثواني الأخيرة بتصديه لتسديدة ماك أليستر، حيث قال: «وانظروا إلى جيجي، تصدٍّ مذهل لتسديدة ماك أليستر، بالنسبة لي كان شيئاً خرافياً، هذا يوضح لماذا هو الأفضل في العالم». وأوضح هالاند: «أنا مُرهق جداً، نعرف مدى صعوبة اللعب هنا، رأينا كيف لعبوا كرة قدم جيدة في الشوط الثاني، لكننا نجحنا في إبعادهم».

