الثلاثاء 10 فبراير 2026
الرياضة

خيول ياس تُعانق المجد بـ«رباعية الحفل التاسع» في «العين»

خيول ياس تُعانق المجد بـ«رباعية الحفل التاسع» في «العين»
9 فبراير 2026 13:15

عصام السيد (العين)
حققت خيول ياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رباعية غير مسبوقة «سوبر هاتريك» خلال السباق التاسع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي أقيم الأحد، وتألّف من 8 أشواط، جميعها للخيول العربية الأصيلة.
وجاء الفوز الأول لخيول ياس للسباقات، عبر «إيهاب»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليان موبيان، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة، عمر خمس سنوات فما فوق، التي لم تَفُز بسباقين.
ومنح «شمروخ» الثنائية لخيول ياس للسباقات والمدرب إيريك ليمارتنيل، وبقيادة الفارس سيلفيستر دي سوزا، حين حصد جائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فقط.
وجاء الفوز الثالث لخيول ياس، عبر «باسل أو دبليو»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة حمد البوسعيدي، حين سيطر على مجريات الشوط السادس لمسافة 1400 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).
وسجّل «ضواد» الرباعية لخيول ياس للسباقات، بإشراف إيريك ليجري، وقيادة سيلفيستر دي سوزا، في الشوط السابع لمسافة 1400 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).
وشهد حفل السباق التاسع تحقيق الفوز بثلاثية «هاتريك» لكلٍّ من المدرب قيس عبود، والفارس برناردو بينيرو، كما حقق الفوز بثنائية كلٌّ من المدرب إيريك ليمارتنيل، والفارس سيلفيستر دي سوزا.
ونال «آر بي سراب» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، بقيادة برناردو بينيرو، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-80).
وانتزع «أف شارا» لمعتصم محمد غانم، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، «ثنائية» جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق.
ومنح «أف أسياف» لمحمد مصبح المزروعي، الثنائية للمدرب قيس عبود، والثلاثية للفارس برناردو بينيرو، حين نال جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-85).
وكان «أف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود «ثلاثية»، وقيادة ريتشارد مولن، نجم ختام الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف (0-80).

