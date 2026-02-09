«معجزة كامب نو» يتجاوز مبابي ويكتب التاريخ قبل الـ19

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال كتابة التاريخ بقميص برشلونة، بعدما سجل هدفاً في شباك ريال مايوركا، ليقود فريقه إلى فوز بثلاثية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ويعتلي صدارة قائمة الهدافين تحت 19 عاماً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولم تكن المواجهة عادية في سجل النادي الكتالوني، إذ تحوّلت إلى ليلة خاصة ليامال، الذي رفع رصيده إلى 24 هدفاً قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي بـ23 هدفاً مع موناكو وباريس سان جيرمان.

وسجل يامال هدفه في الدقيقة 61، بينما تكفّل روبرت ليفاندوفسكي (29) ومارك بيرنال (83) بإكمال الثلاثية، في مباراة عزّزت موقع برشلونة محلياً، لكنها كرّست أيضاً مكانة موهبة الفريق كأحد أبرز نجوم المستقبل في القارة العجوز.

ويمثل هذا الرقم إنجازاً إضافياً للاعب الشاب، الذي سجل أهدافه الـ24 جميعها بقميص برشلونة، على عكس مبابي الذي توزعت أهدافه المبكرة بين ناديين. كما أن هدفه أمام مايوركا جاء في خامس مباراة متتالية يهز فيها الشباك، بعدما سجل سابقاً أمام مايوركا، ألباسيتي، إلتشي، كوبنهاجن وريال أوفييدو.

وبات يامال، رغم حداثة سنه، أحد الأعمدة الهجومية للفريق، وسط مقارنات متزايدة مع أساطير النادي، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، غير أنه يواصل رسم مساره الخاص بثبات وثقة.

وعلى صعيد الإنجازات، حصد اللاعب البالغ 18 عاماً لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، إضافة إلى كأس الملك، فضلاً عن جوائز فردية بارزة مثل «كوبا» و«الفتى الذهبي».

وخاض يامال هذا الموسم 30 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة، في أرقام تعكس نضجه الفني المبكر وتأثيره المتزايد.

ويستعد برشلونة حالياً لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في 12 فبراير الجاري، قبل أن يستضيف الإياب في كامب نو يوم 3 مارس المقبل، في اختبار جديد لطموحات النجم الشاب وفريقه.