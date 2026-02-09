برشلونة «محلي الصنع» الأفضل في أوروبا على أرضه

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ برشلونة مواجهة مايوركا، الأخيرة في الدوري الإسباني، بسبعة لاعبين من أصل أحد عشر لاعباً أساسياً من خريجي أكاديمية النادي "لاماسيا". وبعد عدة تبديلات، أنهى المباراة بستة لاعبين من خريجي الأكاديمية.

وحقق البلوجرانا سجلاً مثالياً يصعب على أي فريق في الدوريات الكبرى تحقيقه في هذه المرحلة من الموسم، حيث حقق فوزه الحادي عشر على أرضه "سبوتيفاي كامب نو" في الدوري الإسباني من أصل إحدى عشرة مباراة.

الأرقام لا تكذب؛ 11 فوزاً، و34 هدفاً، و5 أهداف فقط في مرماهم، ليسجل فريق هانسي فليك معدلاً يزيد عن 3 أهداف في المباراة الواحدة ضد خصومه، وعندما يلعب على أرضه، يحافظ على نظافة شباكه في نصف مبارياته.

وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في 6 من مبارياته على أرضه في ملعب كامب نو أمام؛ فالنسيا، خيتافي، أتلتيك، أوساسونا، أوفييدو، وريال مايوركا. وكانت المباريات الثلاث الأخيرة متتالية.

ويعد أداء برشلونة على أرضه الأفضل في أوروبا بلا منازع. لم يحقق أي فريق، حتى الآن في هذه المرحلة من الموسم، الفوز في جميع مبارياته على أرضه في دورياته المحلية.

ومع ذلك، لا تزال عدة فرق دون هزيمة على أرضها في دورياتها المحلية وهي؛ سندرلاند في إنجلترا (7 انتصارات و5 تعادلات)، بروسيا دورتموند في ألمانيا (8 انتصارات وتعادلان)، في الدوري الإيطالي، نابولي (8 انتصارات و3 تعادلات) ويوفنتوس (7 انتصارات و4 تعادلات)، باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (8 انتصارات وتعادل واحد)، في البرتغال، بورتو (8 انتصارات وتعادل واحد) وبنفيكا (6 انتصارات و4 تعادلات).

وحقق برشلونة سلسلة انتصارات لم يتمكن من كسرها في أوروبا سوى باريس سان جيرمان، حيث تعد الهزيمة أمام الفريق الباريسي الوحيدة في سجل فريق فليك هذا الموسم على أرضه.

ينتظر الفريق دوري أبطال أوروبا، ومواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك، ثم ريال مدريد في الدوري الإسباني. سيكون أداء البلوجرانا على أرضه حاسماً في إنهاء الموسم في الصدارة.

ويتبقى 8 مباريات أمام فريق هانسي فليك لتحقيق موسم مثالي على أرضه، وهي؛ ليفانتي، وفياريال، وإشبيلية، ورايو فاليكانو، وإسبانيول، وسيلتا فيجو، وريال مدريد، وريال بيتيس. تحد هائل، ولكنه، بالنظر إلى مستواهم الأخير، ليس بعيد المنال.