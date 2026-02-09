الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سيتي يكسر «لعنة أنفيلد» بعد 90 عاماً

سيتي يكسر «لعنة أنفيلد» بعد 90 عاماً
9 فبراير 2026 12:46

معتز الشامي (أبوظبي)
كسر مانشستر سيتي لعنة تاريخية عمرها 90 عاماً بفوزه على ليفربول في أنفيلد بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذا الفوز حقق مان سيتي الفوز ذهاباً وإياباً على ليفربول في البريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 1936-1937، وهذه هي المرة السادسة فقط التي يحقق فيها ذلك ضد الريدز.
وأحرز إيرلينج هالاند هدفه الأول على ملعب أنفيلد في البريميرليج، حيث سجل في 23 من أصل 24 ملعباً لعب عليها في الدوري ولم يفشل إلا في ملعب النور (سندرلاند).
وأصبح فريق جوارديولا على بعد 6 نقاط من أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وزاد من معاناة فريق سلوت الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد 39 نقطة.
واستقبل ليفربول 4 أهداف حاسمة +90 هذا الموسم، مسجلاً رقماً قياسياً سلبياً، حيث كان هدف هالاند في الدقيقة 92:42 الأحدث لفريق زائر بأنفيلد منذ موسم 2006-2007.
وقبل هزيمة الأمس لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة بآخر 22 مباراة على أرضه في البريميرليج ضد مان سيتي ولم يحقق جوارديولا سوى فوز واحد بأنفيلد في فبراير 2021.

