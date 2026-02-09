الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«طائرة الشارقة» في صدارة «عربية السيدات» بالعلامة 9

«طائرة الشارقة» في صدارة «عربية السيدات» بالعلامة 9
9 فبراير 2026 14:45

علي معالي (أبوظبي)
تصدّرت سيدات الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة وبالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بحسب النظام الدولي المُتبع في البطولة لأول مرة، وذلك بعد الفوز المثير على فريق أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة 3-0، بنتيجة أشواط 25-18 و25-20 و25-16.
وتألقت سيدات الشارقة في حائط الصد القوي والضربات الساحقة وبراعة اللاعبات في الإعداد والاستقبال الجيد معظم فترات المباراة.
ورغم تقدُم الفريق العراقي في بعض أشواط المباراة، لكن خبرة وكفاءة لاعبات الشارقة حسمت المباراة، ليحصل على الفريق على دفعة معنوية قبل لقاء الجولة الرابعة مع نادي البوشرية اللبناني مساء اليوم على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة.
وفي مباراة ثانية حقق فريق سيدات الوصل انتصاراً مهما للغاية جعله في صلب المنافسة بالتفوق على الفتاة الكويتي 3-0، بنتيجة أشواط 25-23 و25-18 و25-19، ليحقق الوصل الانتصار الثاني له في البطولة مع خسارة واحدة نالها أمام فريق الشارقة الرياضي للمرأة.
ويلتقي الوصل في الجولة الرابعة مع تلدرة السوري في الخامسة مساء، وهو من أضعف فريق البطولة، حيث خسر جميع مبارياته حتى الآن وآخرها أمام البوشرية اللبناني بثلاثية نظيفة.
وبنتائج اليوم الثالث من المنافسات تؤكد سيدات الشارقة تفوقهن من خلال الصدارة بالعلامة الكاملة، وفي «الوصافة» يشتعل الحماس بين الفتاة الكويتي والوصل الإماراتي، ولكل منهما انتصاران وخسارة.

