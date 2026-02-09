ذهبيتان تمنحان الأردن صدارة ألعاب القوى في «عربية السيدات»

الشارقة (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة في نادي الثقة للمعاقين خمس نهائيات، شملت سباقات، المشي 5000 متر، 400 متر عدو، 3000 متر موانع، 100 متر عدو، والوثب الثلاثي، فيما أقيم نهائي منافسات إطاحة المطرقة في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

وتصدرت الأردن جدول الميداليات، بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين في سباقي 400 متر والمشي 5000 متر، جاءت الإمارات ثانياً إذ جاءت حصيلة الإمارات في ذهبية رمي المطرقة، وفضيتين في سباقي 400 متر و3000 متر موانع، إلى جانب برونزية سباق 100 متر، فيما حلت العراق ثالثة وحققت ذهبية سباق 3000 متر موانع، وفضية المشي 5000 متر، إضافة إلى برونزيتين في الوثب الثلاثي وسباق 400 متر.

وحصدت الكويت ثلاث ميداليات بواقع ذهبية الوثب الثلاثي، وفضية وبرونزية في رمي المطرقة، كما أنهت مصر اليوم الأول بميداليتينإحداهما ذهبية سباق 100 متر، وفضية في الوثب الثلاثي، وأحرزت السعودية برونزية سباق 3000 متر موانع وفضية 100 متر.

وجاء سباق 100 متر عدو حافلاً بالإثارة، حيث توّجت المصرية شذى حسام من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بالميدالية الذهبية بزمن 12.21 ثانية، تلتها لجين إبراهيم الحميد بالميدالية الفضية بزمن 12.34 ثانية، فيما حلّت الإماراتية فاطمة البلوشي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث بزمن 12.62 ثانية.

وفي سباق 400 متر عدو، منحت العداءة ولاء القواسمي نادي القادسية الأردني الميدالية الذهبية بزمن 58.13 ثانية، تلتها مهرة عبد الرحيم من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الفضية بزمن 59.30 ثانية، فيما جاءت العراقية براء ممدوح من نادي الفتاة الرياضي (نينوى) ثالثة بزمن 59.75 ثانية.

أما سباق 3000 متر موانع، فشهد تفوقاً عراقياً عبر نرجس عبود من نادي الفتاة الرياضي نينوى التي أحرزت الذهبية بزمن 11:55.68 دقيقة، تلتها الإماراتية علياء المهيري من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الفضية بزمن 12:29.55 دقيقة، فيما ذهبت البرونزية إلى السعودية زينب آل عمير بزمن 15:43.89 دقيقة.

وفي مسابقة رمي المطرقة، أحرزت الإماراتية سلمى المري من نادي أبوظبي لألعاب القوى الميدالية الذهبية برمية بلغت 49.45 متراً، بينما نالت الكويتيتان فجر علام ودلال المازمي من نادي سلوى الصباح الميداليتين الفضية والبرونزية بمسافتي 43.19 متر و34.29 متر على التوالي.

وشهد سباق المشي 5000 متر تفوقاً أردنياً، حيث فازت جوان القريني من نادي القادسية بالميدالية الذهبية بزمن 30:43.86 دقيقة، فيما حصدت العراقية عذراء جاسم من نادي الفتاة الرياضي نينوى الميدالية الفضية بزمن 33:15.10 دقيقة.

وفي منافسات الوثب الثلاثي، أحرزت الكويتية عائشة لخضر الميدالية الذهبية بقفزة بلغت 11.55 متر، متفوقة على المصرية مريم مصطفى التي نالت الفضية بقفزة 10.96 متراً، فيما ذهبت البرونزية للعراقية جاوان بهاء الدين من نادي الفتاة الرياضي نينوى بقفزة 10.84 متر.