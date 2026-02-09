«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تتوّج أبطال «العامة مفتوح»

دبي (الاتحاد)

قدمت منافسات أشواط «العامة مفتوح» ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، أرقاماً ونتائج ملفتة، حيث حصد المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «بي 19» بزمن 16.791 ثانية، أما المركز الثاني فذهب لفريق الفرسان بالطير«إتش إتش 20» بـ17.019 ثانية، وذهب المركز الثالث للمملكة العربية السعودية من خلال الصقار برغش بن محمد المنصوري بالطير «بي 95» بـ17.085 ثانية.

فيما كسب فريق «آر بي جي» شوط رمز الجرناس، بالطير «شامة» بزمن 16.326 ثانية، يليه فريق الميدان بالطير «بي 09» بـ16.5232 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق دبي بالطير «آر 25» بـ16.5234 ثانية.

وشهدت أشواط القرموشة تفوق فريق ندّ الشبا في شوط رمز الفرخ، بالطير «ترند» بزمن 16.587 ثانية، يليه فريق الميدان بالطير «جي 516» بـ16.772 ثانية، ثم فريق دبي بالطير «جميرا» بـ16.961 ثانية.

وحصد فريق دبي، شوط رمز الجرناس، بالطير «جي 96» بزمن 16.665 ثانية، يليه السعودي برغش بن محمد المنصوري بالمركزين الثاني والثالث بالطير «تكريم» بـ16.692 ثانية، وبالطير «جي 5» بـ18.705 ثانية على التوالي..

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محطة مفصلية في مسار البطولة، مع ترقّب انطلاق واحدة من أقوى وأهم أشواطها على مستوى الدولة والمنطقة، والمتمثلة في أشواط النخبة والكأس، التي خُصصت لنخبة الطيور والصقارين الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في بطولة فزاع للصيد بالصقور وكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، في منافسات يُنتظر أن تبلغ ذروة التحدي والندية.

ومن المقرر أن تشهد البطولة يوم الأربعاء المقبل إقامة أشواط النخبة لفئات الشيوخ، والعامة مُلّاك، والعامة مفتوح، لفئة الجرناس، على أن تُسدل الستارة على منافسات البطولة يوم الخميس 12 فبراير بإقامة أشواط الكأس للفئات نفسها ولكن لفئة الفرخ، في ختام يُنتظر أن يجمع أقوى الطيور وأبرز الأسماء في عالم سباقات الصقور.

وفي ختام المنافسات توّج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية بهذا النجاح واللقاء التراثي بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.