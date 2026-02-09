الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الإمارات تعزّز رصيدها في «آسيوية الدراجات» بفضيتي الطريق

الإمارات تعزّز رصيدها في «آسيوية الدراجات» بفضيتي الطريق
9 فبراير 2026 14:57

القصيم (وام)
حصد منتخب الإمارات للدرّاجات الهوائية ميداليتين فضيتين جديدتين في سباق الفردي العام، ضمن منافسات فئة الماسترز في البطولة الآسيوية للطريق 2026 المقامة حالياً في القصيم بالمملكة العربية السعودية، والمستمرة حتى 13 فبراير الحالي.
وحقق نجم المنتخب حميد محراب المركز الثاني بعد أداء تنافسي كبير حتى الأمتار الأخيرة، ليصعد مجدداً إلى منصة التتويج ويضيف ميدالية فضية إلى رصيده في البطولة.
كما تألقت اللاعبة الإماراتية موزة سالم المنصوري بحصولها على المركز الثاني في سباق الفردي العام لفئة الماسترز.
وبهذه النتائج رفع المنتخب الوطني رصيده حتى الآن إلى ذهبية، و3 فضيات، حيث جاءت النتائج لتعزز مكانة المنتخب الوطني في البطولة، بعدما قدم الرياضي جمال بوشقر الفلاسي أداءً لافتاً في سباق الماسترز فوق 60 عاماً، منهياً السباق في المركز الرابع، وبفارق بسيط عن صاحب الميدالية البرونزية، وذلك في أول ظهور آسيوي له مع منتخب الدراجات.

