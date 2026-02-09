الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شرطة أبوظبي تعزّز نجاحات «طواف الإمارات» بتأمين المسارات

شرطة أبوظبي تعزّز نجاحات «طواف الإمارات» بتأمين المسارات
9 فبراير 2026 16:04

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت شرطة أبوظبي في تأمين النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة حرص شرطة أبوظبي على تأمين مسارات طواف الإمارات في إمارة أبوظبي وتعزيز منظومة تأمين السباقات وفق أحدث الأساليب وأعلى درجات الحماية بخطط متطورة ودقيقة ومؤشرات إيجابية تدعم مسيرة الأمن والأمان.
وأوضح أن البطولة تعد حدثاً رياضياً مهماً في أجندة السباقات العالمية وبمشاركة نخبة من الدراجيين العالميين، بما يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور في تنظيم الفعاليات وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الرياضي.
وشاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في تأمين السباق، وفق خطة مرورية شاملة تضمنت تكثيف الدوريات في الطُرق لضمان انسيابية الدراجات في الشوارع المؤدية لموقع السباق وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز نمط الحياة الصحي، وترسخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة وآمنة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.

