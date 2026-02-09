الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«الدوري العالمي لشباب الكاراتيه» يكشف عن تفاصيله بالفجيرة

«الدوري العالمي لشباب الكاراتيه» يكشف عن تفاصيله بالفجيرة
9 فبراير 2026 16:09

علي معالي (أبوظبي)
تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، مؤتمراً صحفياً موسعاً غداً في مدينة الفجيرة للإبداع، للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة الدولية التي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر أبرز الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالبطولة، التي تشهد مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يمثّلون نحو 93 دولة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعزّز مكانة الفجيرة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة في مجال الرياضات القتالية.
وسيتناول المتحدثون خلال المؤتمر الأرقام القياسية التي سجّلتها هذه النسخة، من حيث عدد المشاركين والدول، إضافة إلى الكشف عن الجدول الزمني الكامل للمنافسات التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، إلى جانب استعراض أبرز الجوانب التنظيمية المرتبطة بسير البطولة. 
ومن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن عدد اللاعبين والحكام الدوليين المشاركين، والكشف عن تفاصيل حفل الافتتاح والفعاليات المصاحبة. وكان رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو سبينوس قد عقد اجتماعاً مع اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة كل الترتيبات الخاصة بالبطولة، في ظل التواجد الكبير من مختلف قارات العالم.

