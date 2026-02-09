الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس «الدولي لألعاب الماسترز» يزور «أبوظبي للرياضات المائية»

رئيس «الدولي لألعاب الماسترز» يزور «أبوظبي للرياضات المائية»
9 فبراير 2026 16:24

علي معالي (أبوظبي)
زار سيرجي بوبكا، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، وأسطورة ألعاب القوى العالمية، منافسات السباحة ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.
وجاءت الزيارة إلى نادي أبوظبي للرياضات المائية، حيث أقيمت مسابقات السباحة على مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد. واطّلع بوبكا خلال جولته على سير المنافسات والتنظيم الفني والإداري للبطولة، مبدياً إعجابه بالمستوى العالي للتحضير والتنظيم المسبق، وبالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة في إخراج الحدث بصورة تليق بمكانة أبوظبي واستضافتها العالمية.
كما تابع بوبكا جانباً من مسابقات السباحة التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وشارك في تكريم الفائزين والمتفوقين، مشيداً بالروح الرياضية والتفاعل الكبير الذي أظهره المشاركون، ومؤكداً أن ألعاب الماسترز تمثل نموذجاً عالمياً للرياضة مدى الحياة والتواصل بين الثقافات عبر الرياضة.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
سيرجي بوبكا
